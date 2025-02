Plataforma Urbana Digital: vagas para área de Fotografia Digital, Informática para o Mercado de Trabalho, Excel, Power BI e muitas outras - Divulgação

Publicado 07/02/2025 20:24

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia está com inscrições abertas para 600 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional e oficinas nas áreas de tecnologia e inovação nas Plataformas Urbanas Digitais (PUDs) nas unidades da Engenhoca e Viradouro. Há atividades com duração de algumas horas e outras que duram algumas semanas. Todas buscam capacitar os alunos para a demanda por profissionais qualificados no mercado de trabalho e na área da economia criativa. Os cursos são gratuitos e oferecem certificação. As inscrições podem ser feitas pelo site https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br ou presencialmente nas unidades.

Há vagas para área de Fotografia Digital, Informática para o Mercado de Trabalho, Excel, Power BI, Criação de Aplicativos, Canva para Empreendedores, Lógica de Programação, Chat GPT na Prática, Informática com Inteligência Artificial Inglês Kids, entre outros, todos focados em fornecer habilidades aplicáveis no dia a dia e no ambiente profissional. Oficinas, palestras e workshops também integram a programação para o mês de fevereiro.

As Plataformas Urbanas Digitais são ambientes de divulgação científica, popularização da ciência e acesso às novas tecnologias e inovação. Os visitantes têm acesso a espaços multiusos com notebooks, Wi-Fi, galerias digitais interativas, ambientes de imersão com óculos de Realidade Virtual (Meta Quest 3) e área gamer com videogames de última geração. Outro destaque é o ambiente dedicado à Cultura Maker, equipado com impressoras 3D, cortadoras a laser e máquinas de bordado eletrônicas, que estimulam o empreendedorismo e a resolução criativa de problemas do dia a dia.



Programação de fevereiro:



PUD ENGENHOCA



Cursos







Informática para o Mercado de Trabalho



Início: 03/02/2025



Dias: Segundas, quartas e sextas-feiras



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: 15 anos







Introdução a Fotografia Digital



Início: 03/02/2025



Dias: Segundas, quartas e sextas-feiras



Horário: 14h às 17h



Faixa Etária: 15 anos





Informática Sênior



Início: 04/02/2025



Dias: Terças e quintas-feiras



Horário: 14h às 16h



Faixa Etária: 50 anos







Excel: Dominando Fundamentos Essenciais



Início: 06/02/2025



Dias: Terças e quintas-feiras



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: 15 anos







Criando Jogos com Unity - Módulo I



Início: 11/02/2024



Dias: Terças e quintas-feiras



Horário: 17h às 19h



Faixa Etária: 14 anos





Power BI: Dominando a análise e visualização de dados



Início: 25/02/2025



Dias: Terças e quintas-feiras



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: 15 anos





Oficinas





Power BI: Potencializando a inteligência de dados



Dia: 08/02/2025



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: 15 anos







Jogos Digitais: Criação e Prototipação Rápida



Dia: 14/02/2025



Horário: 16h às 19h



Faixa Etária: 14 anos





Crie Aplicativos Simples com MIT APP Inventor



Dia: 20/02/2025



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: 8 a 12 anos





Economia Criativa: Transformando ideias em oportunidades



Dia: 22/02/2025



Horário: 9h às 12h



Faixa Etária: 15 anos







Animações com Adobe Express



Dia: 26/02/2025



Horário: 14h às 17h



Faixa Etária: 8 a 12 anos





Eventos





Semana da Ciência



Cinema na Plataforma



Dia 21/02/2025 (sexta-feira)



Horário: 18h30



Classificação livre





Bailinho de Carnaval



Dia 28/02/2025 (sexta-feira)



Horário: 14h às 17h



Faixa etária: 6 a 13 anos

PUD Viradouro



Cursos



Pratique: Aprimorando a Escrita com IA



Início: 06/02/2025



Dias: Terças e Quintas



Horário: 17h às 19h



Faixa Etária: a partir de 07 anos



Carga Horária: 09h





Aprenda A Lógica de Programação com Portugol



Início: 06/02/2025



Dias: Terças e Quintas



Horário: 17h às 19h



Faixa Etária: a partir de 14 anos



Carga Horária: 20h







Canva Kids - Módulo I



Início: 11/02/2025



Dias: Terças e Quintas



Horário: 10h às 12h



Faixa Etária: a partir de 07 anos



Carga Horária: 08h





Informática Básica com Inteligência Artificial



Início: 18/02/2025



Dias: Terças e Quintas



Horário: 14h às 17h



Faixa Etária: a partir de 12 anos



Carga Horária: 12h





Inglês Kids



Início: 24/02/2025



Dias: Segunda Quarta



Horário: 15h às 17h



Faixa Etária: a partir de 07 anos



Carga Horária: 12h





Canva para Empreendedores - Módulo I



Início: 25/02/2025



Dias: Terça, quarta e quinta



Horário: 17h às 19h



Faixa Etária: a partir de 14 anos



Carga Horária: 09h





Oficinas





Crie Artes Gráficas do Celular com o Canva



Dia 06/02/2025 (Quinta-feira)



Horário: 10h às 12h



Faixa Etária: a partir de 07 anos



Carga horária: 3h





Chat GPT na Prática: Organize sua Vida com IA



Dia 19/02/2025 (Quarta-feira)



Horário: 14h às 17h



Faixa Etária: a partir de 12 anos



Carga horária: 3h





Oficina de Power BI



Dia 21/02/2025 (Sexta-feira)



Horário: 14h às 17h



Faixa Etária: a partir de 15 anos



Carga horária: 3h





Eventos





Cinema na Plataforma



Dia 07/02/2025 (Sexta-feira)



Horário: 18:30



Classificação Livre





Maratona Gamer



Dia 26/02/2025 (Quarta-feira)



Horário: 14h às 17h



Classificação 12 anos