Niterói: Rodrigo Neves acompanha primeiro dia de aula na Escola Municipal Antônio Coutinho de Azevedo - Luciana Carneiro

Niterói: Rodrigo Neves acompanha primeiro dia de aula na Escola Municipal Antônio Coutinho de AzevedoLuciana Carneiro

Publicado 07/02/2025 20:17

Niterói - A Prefeitura iniciou o ano letivo nesta quinta-feira (09) recebendo os mais de 30 mil alunos matriculados na rede municipal de Educação. Com a oferta de 6,3 mil novas vagas em 2025, todas as crianças com inscrições válidas na pré-matrícula tiveram sua vaga assegurada. A iniciativa foi possível após um processo de reorganização da rede e de mais uma edição do programa Escola Parceira.



O prefeito Rodrigo Neves acompanhou o primeiro dia de aula dos estudantes da Escola Municipal Antônio Coutinho de Azevedo, em Santa Bárbara. Os alunos receberam seus uniformes e kits escolares, garantindo os materiais necessários para um aprendizado de qualidade.



Acompanhado do secretário de Educação, Bira Marques, e da presidente da Fundação Municipal de Educação, Andrea Bello, o prefeito conversou com os alunos do 1º e 2º anos, além dos professores, e fez um agradecimento especial aos profissionais da educação.



“Estou muito feliz de ver as salas climatizadas e todas as crianças com uniforme e material escolar no primeiro dia de aula. Eu quero agradecer a todas as diretoras e diretores da rede municipal de educação, aos profissionais de educação. Nós fizemos vários concursos ao longo dos dois mandatos e ampliamos muito o investimento com plano de cargos, carreiras e salários, sempre com muita responsabilidade, para a gente ter uma educação de referência em Niterói. A cidade confia que nós temos e teremos cada vez mais uma educação de qualidade da rede municipal", destacou o prefeito Rodrigo Neves.



As 98 unidades da rede receberam mais de 145 mil uniformes, entre camisas, regatas e bermudas; mais de 40 mil calçados e 30 mil kits escolares. Cada aluno recebe um conjunto, contendo camisa de manga curta, regata, bermuda, tênis (para Ensino Fundamental) ou papete (Educação Infantil).

Além disso, também estão sendo entregues 30 mil mochilas – para os alunos da educação infantil são mochilas com rodinhas. Os kits escolares contêm itens como lápis, cadernos, caderno de desenho, agenda, apontador, lápis de cor, cola, borracha, pincéis, caneta hidrográfica, giz de cera e massa de modelar, entre outros. Assim como no ano passado, as turmas de 0 e 1 ano também recebem kits para potencializar o desenvolvimento dos bebês. O material conta com livros de banho, blocos A3, giz de cera, chocalhos e pincéis, entre outros. "Estamos iniciando o ano letivo com um forte compromisso com a qualidade da educação e o bem-estar dos nossos estudantes. A entrega dos uniformes e kits escolares, desde o primeiro dia, garante que todas as crianças tenham os materiais necessários para o aprendizado. Além disso, ampliamos a oferta de vagas e implementamos novas iniciativas, como o programa ‘Quarta Presente na Escola’, que enriquecerá ainda mais a experiência educacional dos nossos alunos. Seguimos trabalhando para fortalecer a rede municipal e proporcionar um ambiente escolar cada vez mais acolhedor e produtivo", declarou o secretário municipal de Educação, Bira Marques. Na Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga, mães e responsáveis que levaram seus filhos no primeiro dia de aula falaram da expectativa para o novo ano letivo e elogiaram o kit escolar. "Gostei muito do primeiro dia. O kit escolar é maravilhoso! Veio canetinha, lápis de cor, caderno de capa dura, com espiral, tudo de muita qualidade. A Educação de Niterói está de parabéns. Minha expectativa é que a minha filha tenha um ensino de qualidade, com um corpo docente especializado, que eduque com amor. Tenho certeza que essa parceria vai ser incrível", disse Fernanda Ferreira, mãe da Sophia Ferreira, aluna do 6º ano do Ensino Fundamental.

Quarta Presente na Escola - O Quarta Presente na Escola será implantado a partir do dia 12 de fevereiro. O programa tem como objetivo oferecer atividades pedagógicas, esportivas e culturais complementares para os alunos durante o horário de planejamento dos professores, às quartas-feiras, evitando que os estudantes sejam dispensados mais cedo. As primeiras turmas a receber as atividades serão as do 9º ano. Esta primeira etapa irá beneficiar mais de mil estudantes. O programa será estruturado em quatro eixos principais: Letramento, Matemática, Arte e Cultura, e Esporte e Movimento. As aulas serão ministradas por oficineiros e professores especializados. Nestes primeiros dias, as crianças da Educação Infantil irão passar por um processo de acolhimento e inserção ao ambiente escolar, com horários reduzidos, para que possam se adaptar à nova rotina.