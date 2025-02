Mercado Municipal de Niterói: valorizado como patrimônio histórico imaterial do Estado do Rio - Márcio Menasce

Publicado 07/02/2025 18:43

Niterói - O Mercado Municipal de Niterói foi oficialmente reconhecido, na manhã desta sexta-feira, como Patrimônio Histórico, Cultural, Turístico, Gastronômico e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro em uma cerimônia que reuniu autoridades, representantes do setor cultural e turístico, além de empresários e a comunidade local.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que representou o presidente Lula, destacou a importância do Mercado Municipal para o turismo regional e nacional, destacando que o espaço tem grande potencial para impulsionar a economia e atrair visitantes.



"O Mercado é um desafio para Niterói. Ele não era mais um espaço da cidade porque ficou fechado por quase 50 anos. O niteroiense e o gonçalense não tinham mais esse lugar como referência. Então, é preciso reconstruir este caminho, esta cultura de trazer o morador de novo para cá, com o mercado em si, mas também com eventos neste mercado lindíssimo”, destacou Freixo.



Freixo ainda celebrou os recordes do turismo internacional no Brasil e projetou um futuro promissor para o setor: "Batemos no ano passado todos os recordes relacionados ao turismo internacional no Brasil. Arrecadamos em 2024 mais do que em 2014, que foi o ano da Copa do Mundo. Foram 7,3 bilhões de dólares, que geraram emprego e renda aqui. O turismo no século 21 será decisivo para a gente transformar este país. E este Mercado tem tudo para ser mais um ponto turístico do nosso estado e do nosso país", completou Freixo.



A vice-prefeita Isabel Swan emocionou-se ao lembrar a ligação de sua família com o Mercado Municipal e destacou a importância da valorização desse espaço: "Minha avó frequentava aqui, minha bisavó também. Temos fotos delas aqui. Este mercado valoriza muito a nossa história. E é muito importante ver, neste dia, gente como o Marcelo Freixo representando o turismo do nosso país, o governo federal, reconhecendo e valorizando este espaço, que com certeza será um dos destinos turísticos daqueles que estarão no Rio e em Niterói para os Jogos Pan-Americanos de 2031". Já a deputada estadual Verônica Lima, autora da lei que oficializou o Mercado Municipal como patrimônio histórico, também reforçou o simbolismo do reconhecimento do espaço como patrimônio, lembrando seu passado de abandono e os desafios enfrentados pela população local: "Hoje é um dia especial. Um espaço que estava abandonado há quase 50 anos e que, neste período, não foram poucas as vezes que a população de Niterói foi vítima de violência neste entorno. Este espaço revitalizado é um resgate da nossa história, mas também um lugar para geração de emprego e renda. Ter este espaço reconhecido como patrimônio histórico é um chamamento para a gente valorizar cada vez mais este lugar tão simbólico do nosso estado".



UM ÍCONE REVITALIZADO - Inaugurado em 1930, o Mercado Municipal de Niterói foi um dos principais centros de abastecimento do país, mas passou décadas fechado até ser reaberto em 2023, após uma grande revitalização. O espaço, que recebeu R$ 69 milhões em investimentos privados, abriga mais de 150 lojas e se consolidou como um polo gastronômico, cultural e turístico. Desde sua reinauguração, o Mercado já movimentou mais de R$ 100 milhões e gerou mais de 3 mil empregos diretos e indiretos.