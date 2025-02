Niterói: operação de combate ao crime em Jurujuba; veículo clonado apreendido e suspeito preso - Alex Ramos

Publicado 07/02/2025 20:40

Niterói – Um carro clonado foi apreendido e um homem procurado pela Justiça foi preso, em Jurujuba, Zona Sul de Niterói, nesta quinta-feira (06), após uma ação conjunta do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói com o Programa Segurança Presente Niterói.

A ação teve início após um alerta do Cisp sobre um veículo suspeito, um Honda Civic, com a placa RIO0132, que poderia ser clonado. O veículo estava trafegando na Avenida Silvio Picanço, em Charitas, quando as equipes do Segurança Presente, com apoio das autoridades municipais, iniciaram um cerco e buscas nas vias de acesso ao bairro.

O veículo foi localizado e abordado na Estrada General Eurico Gaspar Dutra, em Jurujuba. Durante a abordagem, o motorista apresentou uma identidade falsa. A verificação do veículo revelou fortes indícios de clonagem, com sinais de lixamento e remarcação no motor.

Além disso, foi constatado que o abordado possuía quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de receptação, furto, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. O indivíduo foi preso, conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

Cisp - Ações como essa evidenciam o papel fundamental do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), um órgão da Prefeitura de Niterói que utiliza tecnologia avançada e promove a integração entre as forças de segurança pública para prevenir e combater crimes. O sistema conta com mais de 522 dispositivos de segurança espalhados pela cidade, além de sistemas de monitoramento inteligentes que geram alertas em tempo real para as equipes em campo. Dez portais de segurança nas entradas e saídas da cidade complementam o sistema, reforçando o controle de fluxo e a segurança.e são Operados por Guardas Municipais da Secretaria de Ordem Pública.