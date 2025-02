Orquestra da Grota: grupo vai se apresentar na reinauguração da Biblioteca Parque - Divulgação

Publicado 07/02/2025 20:33

Niterói - A Prefeitura de Niterói reabre a Biblioteca Parque de Niterói, neste sábado (08), a partir das 9h. O evento será recheado de programação cultural, assim como 2025, ano em que a Biblioteca completa 90 anos. A biblioteca receberá atrações artísticas para todas as idades, oficinas culturais, shows, sarau, contação de histórias, palhaçaria, RPG, história em quadrinhos e muito mais atrações para toda família.

“A reabertura da Biblioteca Parque de Niterói é um marco para a cultura e a educação na nossa cidade. Este espaço histórico, que há quase um século promove o conhecimento e a inclusão, retorna com uma programação vibrante e acessível para todas as idades. Nosso compromisso é fazer da biblioteca um ponto de encontro, de aprendizado e de inovação, valorizando nossos artistas, escritores e a comunidade como um todo” afirma o prefeito Rodrigo Neves.

Para Micaela Costa, presidenta da Fundação de Arte de Niterói (FAN), a reabertura da Biblioteca Parque de Niterói marca a entrega para a sociedade de um importante centro de democratização do conhecimento, de inclusão social e estímulo à criatividade.

"Essa revitalização vai além do ambiente físico destinado à consulta de livros, ela abrange a disponibilização de um ambiente dinâmico que oferece uma programação cultural diversa, desenvolvida pelos artistas da cidade, em um espaço de convivência para a comunidade que pode participar ativamente de todas as atividades. Esse certamente será um ponto de encontro dos moradores da cidade, de todas as idades, e um importante agente de transformação social”, ressalta Micaela Costa.

90 anos de história

Fundada em 1935, a Bibliotheca Universitária, fazia parte do projeto de construção de um Centro Cívico para a então capital do Estado do Rio de Janeiro, que envolvia a renovação urbana e construção de sedes para órgãos públicos. A região, conhecida como o Quadrilátero Histórico da Praça da República, conta com todos os bens tombados como patrimônio pelo INEPAC.