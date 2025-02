Niterói: espaço teve capacidade ampliada e recebeu melhorias nas paradas de ônibus - Luciana Carneiro

Publicado 09/02/2025 13:21

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, inaugurou as obras do Terminal Sul, localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro, neste sábado (8). As melhorias fazem parte do projeto Orla Centro. O Terminal teve sua capacidade ampliada em 50%, incluindo a implementação de uma terceira plataforma e a reorganização dos pontos de ônibus.

"Esse projeto faz parte de uma grande revitalização do Centro de Niterói. Hoje já reabrimos a Biblioteca Parque de Niterói, na Praça da República, e agora estamos entregando o Terminal Sul. Em breve, também vamos entregar a Avenida Visconde do Rio Branco completamente revitalizada. Depois, começaremos com as obras da Avenida Amaral Peixoto, que será completamente reformada e ganhará nova iluminação e calçadas. O Centro será o novo vetor de crescimento da região de Niterói", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Os novos pontos de ônibus seguem o mesmo padrão dos implementados na TransOceânica. O terminal ainda recebeu piso intertravado, nova iluminação em LED e sinalização vertical e horizontal.

O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Renato Barandier, explicou que essa é mais uma etapa das obras de construção do corredor de Transportes da Avenida Visconde do Rio Branco, que terá faixa exclusiva para ônibus.

"O Terminal, que teve sua ampliação viária entregue em dezembro, está com a obra concluída. No total, são dez paradas de ônibus cobertas e sinalizadas com a indicação de cada uma das linhas. As estações seguem o padrão de arquitetura moderna dos demais corredores da cidade e conta com bancos, lixeiras, acessibilidade completa e iluminação em LED", disse Barandier.

Segundo o secretário, com o corredor exclusivo de ônibus que foi instalado na localidade, os pontos comuns no lado direito da avenida estão sendo desativados, o que traz melhorias para a mobilidade do Centro.

A requalificação da Av. Rio Branco segue o conceito de ruas completas, com a criação de corredor exclusivo para transporte, estações, ciclovia, baias para carga e descarga e reforma dos passeios. Além disso, a prefeitura está incluindo novo paisagismo e iluminação de LED em toda a via, que é estratégica para a mobilidade de Niterói, porque conecta o Terminal João Goulart e as barcas, dois dos maiores equipamentos de transporte da região metropolitana do Rio de Janeiro, ao restante da cidade.

Investimentos - Após a inauguração do terminal, o prefeito Rodrigo Neves assinou a licença de obras da MP Construtora com o objetivo de incentivar a criação de novos empreendimentos imobiliários no Centro de Niterói. Esse é mais um dos compromissos assumidos para alavancar o desenvolvimento da cidade, atraindo novos investidores e criando oportunidades para a geração de empregos. "O Centro de Niterói está se renovando com projetos que valorizam a nossa história e, ao mesmo tempo, trazem modernidade para a região. Estamos trabalhando para fortalecer a economia local para que Niterói seja um lugar cada vez melhor para viver e investir", destacou o prefeito Rodrigo Neves.