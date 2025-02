Niterói: bebê chegou no Getulinho engasgado com o leite materno - Reprodução/TV MAIS BRASIL

Niterói: bebê chegou no Getulinho engasgado com o leite maternoReprodução/TV MAIS BRASIL

Publicado 15/02/2025 11:35

Niterói - Policiais militares do 12º BPM (Niterói) protagonizaram um resgate emocionante na manhã deste sábado (15). Um carro vermelho parou, desesperadamente no Setor Alfa, onde os ocupantes pediam ajuda para um bebê de apenas 10 dias de vida que estava desfalecido após se engasgar com leite materno.

Os agentes da 1ª Companhia do Fonseca agiram de imediato e aplicaram a manobra de desengasgo adequada para recém-nascidos.

A tensão do momento foi quebrada quando, após alguns instantes, o bebê finalmente chorou, trazendo alívio para os policiais e principalmente para os pais e a avó, que acompanharam tudo em desespero.

Após o salvamento, a família agradeceu aos agentes, que reforçaram o compromisso de servir e proteger a sociedade, independentemente da situação.

O bebê foi encaminhado para o Hospital Getulinho, no bairro do Fonseca, para avaliação, mas passa bem.

A ação heroica dos PMs destaca a importância do treinamento para emergências médicas e reforça o alerta para pais e responsáveis sobre os riscos de engasgo em bebês, além da necessidade de conhecerem técnicas básicas de primeiros socorros.