Niterói: atividade Arte Popular para Criança acontece todo terceiro sábado do mêsDivulgação

Publicado 14/02/2025 18:13

Niterói - O Museu Janete Costa de Arte Popular promove neste sábado (15) o projeto Arte Popular para Criança, com oficinas artísticas gratuitas. Nesta edição, as crianças são convidadas para oficinas com participação do artista plástico Juan Pablo e do Coletivo Pernas de Amor.

Às 10h, as crianças poderão utilizar toda a sua imaginação para construir suas fantasias de carnaval. Na oficina “Ateliê Mágico - Construindo sua fantasia!”, os participantes são chamados para explorar materiais, cores e técnicas para transformar ideias em realidade. Uma atividade que incentiva a criatividade, o reaproveitamento de materiais e a expressão artística, tornando-se perfeita para quem ama carnaval.

A atividade a seguir, às 11h, será uma oficina de Bonecos de fio de Cobre, realizada pelo artista Juan Pablo. Cria da Vila Aliança, favela da Zona Oeste do Rio, ainda criança Juan Pablo demonstrou habilidade para modelar figuras humanas utilizando papel, tampinhas de plástico e até chiclete. Aos 19 anos, o artista busca na realidade inspiração para criar os bonecos de fio de cobre que os participantes da oficina terão a oportunidade de aprender a fazer. Suas obras estão presentes na mostra Matéria-Prima, exposição temporária do Museu Janete Costa, com entrada gratuita.

Ao meio dia, o Coletivo Pernas de Amor oferece a oficina Itinerante de Perna de Pau, uma excelente oportunidade para se ter uma experiência e aprender essa arte divertida e desafiadora, promovendo equilíbrio, coordenação e confiança.

A atividade Arte Popular para Criança acontece todo terceiro sábado do mês, com oficinas gratuitas, no Museu Janete Costa de Arte Popular, em São Domingos, Niterói. Confira a programação completa:

Arte Popular para Criança

15 de fevereiro de 2025

10h - Oficina Ateliê Mágico – Construindo sua fantasia!

11h - Oficina Oficina de bonecos de fio de cobre com Juan Pablo

Atividade para crianças maiores de 4 anos.

12h - Oficina de Pernas de Pau com Coletivo Pernas de Amor

Museu Janete Costa de Arte Popular

Rua Presidente Domiciano, 178, São Domingos, Niterói