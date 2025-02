Niterói: A ação vai conscientizar motociclistas sobre diversas regras de trânsito para manutenção da segurança viária - Thiago Garbujo

Niterói: A ação vai conscientizar motociclistas sobre diversas regras de trânsito para manutenção da segurança viáriaThiago Garbujo

Publicado 13/02/2025 19:19

Niterói – A Prefeitura, por meio da NitTrans, realizou, nesta quinta-feira (13), uma ação de educação no trânsito para motociclistas na Rua Miguel de Frias (em frente à reitoria da UFF). Com o tema “Menos barulho e mais respeito”, a atividade conscientizou os condutores sobre regras de trânsito, como uso de capacete, a importância de manter o farol ligado, estacionamento correto e a proibição de trafegar com qualquer tipo de veículo em calçadas. O trabalho foi realizado em parceria com Detran, Ecoponte e Arteris.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, destacou que a ação mostra a preocupação do governo municipal com os motociclistas e aborda o tema de debate proposto para este ano pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). “Esse ano, teremos muitos debates e atividades relacionados a motos. A nova lei (de 2024) tem o objetivo de chamar a atenção da população para o número crescente de sinistros envolvendo as motos e reforçar a importância de seguir as regras de circulação e conduta. Para 2025, o tema nacional para campanhas de Educação pro Trânsito será “Desacelere - seu bem maior é a vida”. Pensando nisso, estamos organizando ações que estejam alinhadas com a temática e também com as perspectivas de trabalho da gestão municipal. Educação no trânsito é um tema sensível, mas que precisa ser sempre pauta porque pode salvar muitas vidas. Ao longo do ano, realizaremos diversas atividades educativas para conscientizar a população do papel de cada um no trânsito, sejam condutores ou pedestres”, explicou o presidente.

Dados do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) registram que o aumento da frota de motos no Brasil quase dobrou, saindo de 15 para 26 milhões. A ação planejada pela NitTrans tem como objetivo, nesse primeiro momento, conscientizar motociclistas sobre diversas regras de trânsito para manutenção da segurança viária.