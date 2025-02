Niterói: durante a atividade, as mães poderão contar com recreação para os filhos das 8h às 10h - Divulgação

Niterói: durante a atividade, as mães poderão contar com recreação para os filhos das 8h às 10hDivulgação

Publicado 13/02/2025 15:26

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, promove neste domingo (16/02) a primeira atividade de 2025 do programa “Mulher em Movimento”, na orla da Boa Viagem. A partir das 8h, as mulheres terão à disposição uma aula gratuita de alongamento e mobilidade com a professora e fisioterapeuta Alice Aragon em frente ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Boa Viagem. Às 10h, as participantes serão levadas para uma visita guiada especial ao Museu da Ilha da Boa Viagem, para conhecer mais sobre a história e a cultura da cidade.

Durante a atividade, as mães poderão contar com recreação para os filhos das 8h às 10h, enquanto aproveitam o momento. É recomendado levar canga ou toalha e vestir roupas leves, além de utilizar um protetor solar.

“A ideia é promover e incentivar diferentes atividades de corpo, mente e movimento para as mulheres em diferentes pontos turísticos da nossa cidade. Nesta edição, teremos uma super aula de mobilidade e alongamento. Em seguida, faremos uma visita especial ao Museu da Ilha da Boa Viagem, apresentando mais uma alternativa para que as mulheres possam agregar a sua rotina um momento de prática de atividades e descontração, dando assim uma pausa na correria do cotidiano para o autocuidado e equilíbrio”, disse a secretária da Mulher, Thaiana Ivia.



O programa Mulher em Movimento tem como objetivo levar mulheres para conhecer os pontos turísticos da cidade. O programa já passou por diversos espaços, como o MAC, Caminho Niemeyer, Horto do Fonseca, Horto do Barreto, Praça do Rádio Amador e sempre atrelando a atividades físicas e de bem-estar, com modalidades variadas, como yoga, dança e luta.