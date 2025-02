Cartunista Netto: niteroiense de coração, era um bon-vivant e amigo dos amigos - Reprodução

Publicado 13/02/2025 09:02

Niterói - O cartunista, chargista e caricaturista Netto, baluarte da imprensa carioca e fluminense -- com passagens por diversos jornais, revistas e periódicos impressos desde o início dos anos 90 -- faleceu nesta quarta-feira (12), em Niterói. Netto era de São Luís (MA), mas desde jovem morava em Niterói. Estudou na UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro. A informação de sua passagem foi confirmada pelo perfil oficial do profissional em uma rede social, através de seu irmão. O velório e o sepultamento serão nesta quinta-feira (13), no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.

Netto, como era conhecido, era um 'bon-vivant' e amigo dos amigos da Imprensa, dos desenhos e artes gráficas. De acordo com informações do site Mapa da Cachaça, "Netto é renomado cartunista, chargista e ilustrador com uma sólida trajetória no Brasil e no exterior, reconhecida por diversos prêmios. Compartilha atualizações constantes na internet. Netto já deixou sua marca em respeitadas mídias impressas como os jornais O Pasquim, Jornal do Brasil, O Globo, Folha de Londrina, O Dia, O Fluminense e em revistas de grande circulação como Mad, Playboy, Caras, Ele & Ela, e Bundas. Atualmente, Netto continua a publicar seus cartuns nos blogs Conexão Jornalismo e Agenda Bafafá, além de se aventurar no campo da animação pela empresa Faro Filmes, no Rio de Janeiro", diz o teto no site. "Entre suas obras mais notáveis está a série de ilustrações sobre cachaça intitulada Cachaça Boa. Esta coleção captura, com humor e perspicácia, o rico universo cultural em torno da bebida brasileira. Com um estilo único, Netto explora desde os aspectos históricos até as nuances do cotidiano que envolvem a cachaça, retratando personagens icônicos e situações peculiares que ressoam com o público. Além de seu trabalho em ilustrações e cartuns, Roberto Netto é também um requisitado caricaturista de eventos, conhecido por sua rapidez e delicadeza – completando desenhos em aproximadamente dois minutos e evitando caricaturas constrangedoras. Ele trabalha frequentemente com diversas empresas e casas de festa renomadas, consolidando sua posição como um dos caricaturistas de eventos mais competentes e respeitados no mercado", encerra o texto.

Charge do desenhista Netto: artista era publicado em diversos veículos da Imprensa, por décadas Netto/Reprodução

LUTO ENTRE AMIGOS

Além dos veículos de Imprensa já citados, Netto deixou amigos em outras cidades e Estados. Foi cartunista também em Mapa da Cachaça, Tribuna do Sertão, Notícias de São Pedro da Aldeia, Expressão Araras, Jornal O São Gonçalo, Revista Raça Brasil, Conexão Jornalismo e Jornal Folha de Minas.

O artista gráfico, músico e multimidia de Niterói, André Barroso, lamentou a morte do amigo. "Lá se vai um boa praça. O cartunista Roberto Netto faleceu. Deixou, além dos cartuns, uma alegria pela vida. Sempre queria estar em lugares que pudesse dar alegria. Foi um dos cartunistas que mais representava Niterói. Que vá em paz", postou em uma rede social. Já Paulo Sisinno disse em um post: “Puxa, que notícia triste! Roberto Netto, um querido amigo desde a época de faculdade! Que tristeza!!! Meus mais sinceros sentimentos e solidariedade a toda sua família e amigos”.

