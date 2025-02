Niterói: a iniciativa com inteligência artificial foi pensada para simplificar a vida do cidadão, e garantir mais transparência e engajamento - Divulgação

Publicado 12/02/2025 20:41

Niterói - A Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Governo Digital e Relacionamento Cidadão, lançou uma ação pioneira: a utilização de Inteligência Artificial para digitalizar e agilizar a entrega de serviços públicos para a população. Desenvolvida em parceria com o Colab, referência global no uso de tecnologias inovadoras em administrações públicas, a solução foi lançada nos primeiros 100 dias do governo do prefeito Rodrigo Neves, o que reafirma o compromisso de Niterói com a inovação e com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

A inteligência artificial já está presente em secretarias e órgãos municipais mapeando demandas e transformando ideias em serviços digitais completos. Entre as funções da inteligência artificial estão a criação de formulários digitais para o cidadão acessar serviços de maneira simples e eficiente; o desenho dos fluxos internos de gestão para que as secretarias tenham clareza na execução de tarefas; e a integração dos serviços com os canais digitais da Prefeitura.

“O uso de inteligência artificial representa um marco na forma como os governos podem usar a tecnologia para estarem mais próximos da população. Nossa prioridade é melhorar a vida das pessoas, e isso passa por oferecer serviços públicos mais acessíveis e rápidos. Essa é a essência do nosso governo digital”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Além de transformar a gestão interna das secretarias, a iniciativa com inteligência artificial foi pensada para simplificar a vida do cidadão, e garantir mais transparência e engajamento no relacionamento entre o poder público municipal e a população. A solução é pioneira e serve de exemplo sobre como as administrações públicas podem evoluir no uso de inteligência artificial. O coordenador de Governo Digital e Relacionamento Cidadão da Prefeitura de Niterói, Fernando Stern, afirmou que a utilização da inteligência artificial está diretamente relacionada à eficiência da gestão pública. “Niterói investe em tecnologia para melhorar a qualidade de vida da população. O objetivo é oferecer serviços públicos cada vez mais rápidos e eficazes. Se um número cada vez maior de moradores tem acesso a serviços de qualidade, isso representa inclusão e participação. É uma forma de fortalecer e reforçar um ambiente de cidade que preza pelos valores democráticos”, ressaltou Fernando Stern.

Desenvolvida em conjunto com o Colab, a iniciativa coloca Niterói na vanguarda global de transformação digital. “A entrega de uma solução com inteligência artificial em tão pouco tempo mostra o poder da tecnologia quando existe a união de inovação com gestão pública eficiente. É inspirador ver Niterói liderando esse movimento”, afirmou Gustavo Maia, CEO do Colab. A entrega nos primeiros 100 dias da administração do prefeito Rodrigo Neves reforça o foco em resultados rápidos e no compromisso com a população de Niterói. A ação integra um conjunto de medidas voltadas à digitalização do governo, com a promoção de uma cidade mais conectada, eficiente e participativa. O Colab é uma plataforma premiada internacionalmente que conecta cidadãos e governos, com foco em promover governança colaborativa e cidadania digital. Reconhecida pelo seu impacto social, a GovTech tem liderado a transformação digital em municípios de todo o Brasil.