Niterói: mutirão de limpeza da CLIN no Bairro de Fátima - Lucas Benevides

Publicado 12/02/2025 07:42

Niterói - Como parte do Programa “Cidade Limpa”, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) realizou mais um mutirão de limpeza na cidade. Desta vez, a ação ocorreu no Bairro de Fátima, contando com uma equipe de 40 funcionários da companhia. A atividade aconteceu nesta segunda (10) e terça (11).

A equipe da Clin realizou diversas atividades com o suporte de equipamentos específicos para os serviços de lavagem, varrição, capina e pintura de meio-fio.

O presidente da Clin, Acílio Borges, garantiu que a empresa seguirá com esse trabalho.

“Estamos seguindo na meta de 100 dias de transformação urbana para manter Niterói limpa e ainda mais bonita. É muito importante a colaboração da população para que não jogue lixo nas ruas, mas sim nas papeleiras ou nos contêineres adequados”, destacou Borges.

A Clin está instalando 800 novas papeleiras, com capacidade para 50 litros cada, em diferentes pontos da cidade.