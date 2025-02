Niterói: narrado pelo ator-personagem Angelo Morse o filme conta a história da ilha-praia que desapareceu ao longo das últimas cinco décadas - Divulgação

Niterói: narrado pelo ator-personagem Angelo Morse o filme conta a história da ilha-praia que desapareceu ao longo das últimas cinco décadasDivulgação

Publicado 11/02/2025 20:02

Niterói - E se uma ilha desaparecesse na Baía de Guanabara? Essa provocativa pergunta abre caminho para uma reflexão sobre o impacto das ações da ditadura militar no ecossistema de Niterói e de suas ilhas. Ao longo das últimas cinco décadas, o crescimento industrial e a decadência do transporte náutico transformaram a Ilha da Conceição. Hoje, seu único acesso ao mar – marcado por um portão de ferro que encerra uma antiga praia – revela os impactos ambientais e sociais vividos por moradores e pescadores.

No longa "Quanta Reza Será Preciso para Um Simples Banho de Mar", a cineasta Liliane Mutti (Miúcha, a voz da Bossa Nova / Salut, mes ami.e.s! / Madeleine à Paris) resgata a memória da ilha por meio de relatos que entrelaçam passado e presente. O filme expõe, de maneira sensível, desde navios abandonados e a poluição dos estaleiros estrangeiros até o impacto histórico da construção da Ponte Rio-Niterói durante a ditadura civil-militar. Um rico acervo de fotos e imagens em Super 8, digitalizadas especialmente para a produção, que dialoga com sequências ficcionadas, simbolizando o anseio por “um simples banho de mar”.

Narrado pela voz inconfundível do ator-personagem Angelo Morse o filme conta a história da ilha-praia que desapareceu ao longo das últimas cinco décadas, além de Morse, escutamos o ator português Gonçalo Mendes, que representa a imigração portuguesa e a formação cultural que moldou a identidade da ilha. Após a exibição, uma sessão-debate reunirá o secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, o adido cultural do audiovisual da França no Brasil, Nicolas Piccato, a diretora Liliane Mutti, Angelo Morse, entre outros integrantes da equipe, proporcionando uma troca enriquecedora.

A iniciativa, que integra o acesso gratuito à arte, também contará com a presença de alunos do CIEP 449 Governador Leonel de Moura Brizola – Intercultural Brasil-França e do Colégio Matemático Joaquim Gomes de Sousa – Intercultural Brasil/China. Essa ação inaugura uma série de atividades de formação de plateia voltadas ao público escolar, em consonância com a Lei Federal 13.006/2014, que incentiva a exibição mensal de produções nacionais nas escolas. Para quem quiser assistir, basta enviar um e-mail para: production@filmz.paris. A entrada está sujeita à lotação.

Contemplado pela Lei Paulo Gustavo/2024 e com previsão de circulação em festivais no segundo semestre de 2025, o filme conta com o apoio das Secretarias das Culturas de Niterói, do Instituto das Artes de Niterói, do LUPA (Laboratório de Preservação Audiovisual da Universidade Federal Fluminense) e do Centro Técnico Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil (CTAV). A produção é da TOCA Filmes, em parceria com as produtoras niteroienses Realiza Cultura e Jou Jou, com a circulação coordenada pela Obá Cacauê Produções e BFV Cultura e Esporte.

SERVIÇO

Filme: Quanta Reza Será Preciso para Um Simples Banho de Mar (BR/79min./2025)

Exibição: 12 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 10h

Local: Cine Arte UFF (Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí – Niterói)

Inscrições: production@filmz.paris