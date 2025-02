Niterói: Escola de Samba Viradouro e Casa Atípica levam autistas à passarela - Divulgação

Publicado 11/02/2025 13:33

Niterói - A Viradouro - escola de Niterói e tricampeã do carnaval na Sapucaí, Rio de Janeiro, criou e promete levar pela primeira vez à avenida, uma ala inclusiva com crianças autistas e pessoas com deficiência, para viver a emoção de desfilar no Sambódromo, a maior passarela mundial do samba.

Esta iniciativa é um projeto da ONG Casa Atípica, localizada em Niterói, em parceria com a Escola Unidos da Viradouro. O projeto conta com uma equipe terapêutica composta por psicólogas, fonoaudióloga e psicopedagoga, que também é produtora cultural, para fazer a adaptação do grupo ao samba, ao som e demais estímulos novos, já que nunca puderam entrar na avenida. As crianças tem vivenciado a rotina da escola e comparecido com assiduidade aos ensaios e atividades na quadra da agremiação.

A Casa Atípica fornece o telefone (21) 98106-9961 para maiores informações e famílias que queiram saber sobre o projeto, com objetivo de fazer este trabalho com total bem estar e segurança para as crianças. A presidenta da ONG Casa Atípica, Emanuele Rocha, afirma que “é algo inovador, gratificante e que emociona. A equipe terapêutica é dedicada e faz um trabalho inigualável para que as crianças possam viver esse momento mágico. “Essa união de esforços com o suporte total da Viradouro vai nos propiciar uma oportunidade inesquecível”, destaca Emanuele. A equipe de profissionais é composta pela fonoaudióloga Yeza Faial, a psicóloga Maila Valusk e a psicopedagoga Paula Cardozo, com a supervisão terapêutica da também psicóloga Aline Pepeu.

A Casa Atípica é uma organização sem fins lucrativos desde 1996 e foi idealizada por Emanuele Rocha, com o principal objetivo de promover a inclusão social, além de oferecer uma rede de apoio, informação e tratamento multidisciplinar às pessoas com deficiência. O projeto visa colaborar com o fim do preconceito contra as pessoas com deficiência, promovendo um ambiente de igualdade e oportunidades para a construção de uma sociedade mais humana, tolerante e empática.