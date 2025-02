Carnaval: Cordão do Bola Branca desfila na cidade - Lucas Benevides

Publicado 11/02/2025 07:02

Niterói - O Cordão da Bola Branca, tradicional bloco de carnaval de Niterói, promove nesta quinta-feira (13) o seu baile de carnaval com o tradicional concurso de fantasias, no salão do Praia Clube São Francisco, na Zona Sul de Niterói, a partir das 15 horas. A entrada é gratuita, e os foliões poderão trocar um quilo de alimento não perecível ou um pacote de fraldas geriátricas pela camiseta do desfile.

No dia 22, o bloco, que reúne foliões da terceira idade e seus familiares, se concentra na Praça Getúlio Vargas a partir das 9 horas e desfila pela Praia de Icaraí às 11 horas, abrindo oficialmente o carnaval da cidade.

Fundador do Bola Branca, o presidente da Comissão de Carnaval e secretário de Governo de Niterói, Paulo Bagueira, lembra que o bloco já se tornou uma tradição na cidade.

“O Bola Branca tem como conceito um carnaval familiar, descontraído e de muita animação, com marchinhas e sambas-enredo que marcaram época nos corações e mentes dos foliões que hoje estão com 60 anos ou mais. É pura diversão e família”, explica.

Para este ano, o Bola Branca prevê a participação de centenas de foliões, muitos deles integrantes dos programas sociais da Prefeitura de Niterói, como o 60 Up, que conta com mais de duas dezenas de núcleos espalhados pelos bairros da cidade. Secretário do Idoso e vereador licenciado, José Fernandes, o "Zaf", afirma que os participantes dos núcleos do projeto espalhados pela cidade estão sendo estimulados a participarem tanto do baile de carnaval quanto do desfile.

“O Bola Branca já se tornou uma tradição e é um momento muito aguardado pelos participantes do nosso projeto”, enfatiza.

Sérgio Werneck, presidente do Bola Branca, lembra que o bloco conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur (Niterói Esporte, Lazer e Turismo), organizadora do carnaval da cidade, e da Nittrans, além das secretarias de Saúde, Ordem Pública, Guarda Municipal, Polícia Militar e Clin.