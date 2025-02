Projeto Gerson em Niterói: renovação do convênio com a Prefeitura - Lucas Benevides

Projeto Gerson em Niterói: renovação do convênio com a PrefeituraLucas Benevides

Publicado 11/02/2025 06:58

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou, nesta segunda-feira (10), a renovação de um projeto esportivo de extrema importância para jovens e crianças da cidade: o Projeto Gerson. Desde sua criação, a iniciativa tem proporcionado a oportunidade para que a garotada aprenda e se desenvolva através do futebol. A parceria entre a Prefeitura de Niterói e o Instituto Canhotinha de Ouro já beneficiou mais de 40 mil meninos e meninas que treinam no contraturno escolar, atendendo especialmente jovens de comunidades vulneráveis.



O prefeito destacou a importância do projeto e a continuidade do apoio da Prefeitura de Niterói.



“Assinei a renovação ao lado dessa figura muito querida de Niterói. Uma pessoa extraordinária que, além de ter dado grande alegria ao povo brasileiro como campeão de 1970 pela seleção brasileira, ainda dá a oportunidade a tantos jovens e crianças por meio desse projeto ao longo dos anos. Essa assinatura de hoje é de extrema importância, pois, mais uma vez, estamos renovando esse apoio da Prefeitura, que continuará beneficiando muitos jovens e crianças. Acreditamos muito que, através do esporte, da cultura e da educação, podemos transformar vidas”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves, que estava acompanhado da vice-prefeita Isabel Swan.



O Projeto Gerson oferece aulas de futebol gratuitas em diversas regiões da cidade, com o objetivo de promover a inclusão social e preparar os jovens para possíveis carreiras no esporte. A iniciativa não apenas fomenta o desenvolvimento físico, mas também contribui para o crescimento social e psicológico das crianças e adolescentes que dela participam.



Alguns alunos do projeto também participam de testes para categorias de base – as chamadas peneiras – em clubes como Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, o que representa uma importante oportunidade para a realização do sonho de se tornar jogador profissional. Atualmente, os núcleos do projeto estão presentes em diversos bairros, como Ponta D’Areia, Caramujo, Engenhoca, Barreto, Jurujuba, Largo da Batalha, Maruí Grande, Santa Bárbara e Piratininga. As aulas de futebol, realizadas no contraturno escolar, atendem meninos e meninas da rede pública, com foco na inclusão social e na formação cidadã. O projeto se adapta ao horário escolar dos alunos: se eles estudam pela manhã, podem participar à tarde, e vice-versa. Para Gerson Souza, o "Canhotinha de Ouro", essa iniciativa representa uma oportunidade única de transformar a vida de jovens em situação de vulnerabilidade. "Tenho muito que agradecer à Prefeitura por estarmos juntos aqui mais uma vez. É uma alegria geral para todos nós. Esse projeto é a coisa mais importante da minha vida. Continuamos nessa nossa luta pelas crianças, principalmente. É tão importante que temos alunos que se formam em educação física e voltam para trabalhar com as crianças como professores", afirmou Gerson Souza, reforçando o papel do futebol como uma ferramenta transformadora na vida dos jovens.

Em média, cerca de 1.400 meninas e meninos de Niterói participam das aulas de futebol gratuitas, realizadas em diversas regiões da cidade no contraturno escolar. O projeto atende jovens que vivem em locais de vulnerabilidade e são alunos da rede pública de ensino. Tem sido uma ferramenta essencial para o desenvolvimento físico, social e psicológico das crianças que nele participam. O secretário de Governo, Paulo Bagueira, também destacou a importância do projeto: "Nós temos acompanhado de perto esse trabalho e sabemos como é importante para esses meninos e meninas participarem do projeto. Sabemos como faz diferença na vida deles e de seus familiares. Nem todos acabam seguindo a carreira no esporte, mas levam esse aprendizado para toda a vida. Essa inclusão é fundamental para a formação deles", disse Bagueira.