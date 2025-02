Niterói concurso de marchinha de carnaval acontece na cidade - Divulgação

Publicado 11/02/2025 19:53

Niterói - A Prefeitura abriu nesta segunda-feira (10) votação pública pelo aplicativo Colab para escolha da melhor marchinha, que disputa a competição do bloco “Não é Não!”, de combate ao assédio a mulheres no Carnaval. O público poderá participar e votar, até a próxima sexta-feira, dia 14 de fevereiro, em uma das 11 marchinhas classificadas. Ao todo, 36 composições foram inscritas na competição, das quais 11 cumpriram os requisitos expostos no regulamento e estão aptas para serem votadas pela população. O anúncio da marchinha vencedora será no dia 17 de fevereiro, pelas redes oficiais da Prefeitura de Niterói.

As composições precisaram, essencialmente, contemplar palavras-chave como mulher, prevenção, assédio, respeito e importunação. Todas as pessoas inscritas são naturais de Niterói ou residentes na cidade. Nos casos de dupla ou grupo, o regulamento exigiu que 50% dos integrantes fossem mulheres.

A iniciativa da competição é da Secretaria Municipal da Mulher e da Fundação de Arte de Niterói (FAN) na busca por promover a criação musical com foco em temas relevantes, como respeito, diversidade e inclusão. A composição mais votada será a campeã, e seu autor será contratado pelo cachê líquido de R$ 3.500 para execução da marchinha no bloco “Não é Não!”, que sai no dia 28 de fevereiro, na Praça Arariboia, no Centro.

Votação

Acesse o canal da Prefeitura no YouTube para ouvir e escolher a sua marchinha favorita:

youtube.com/PrefeituradeNiteroiOficial