Niterói: importante acordo para o desenvolvimento da cidadeDivulgação

Publicado 12/02/2025 07:31

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves está em Brasília nesta terça-feira (11) e trará na bagagem um importante acordo para o desenvolvimento de Niterói.

Durante um encontro com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, foi definida a parceria para a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ligando o Barreto ao Centro; a renovação da frota do transporte público para veículos elétricos; e a construção de mil unidades de habitação popular, distribuídas em cinco empreendimentos localizados em Pendotiba, Badu, Santa Bárbara e Baldeador. Rodrigo Neves destacou que a parceria trará mais qualidade de vida para a população, melhorará a mobilidade urbana e ampliará as chances da candidatura conjunta de Niterói e do Rio como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031.



"Quero agradecer muito ao ministro Jader por esse encontro e por essa parceria, que garantirá R$ 800 milhões em investimentos para fortalecer o desenvolvimento da cidade. Em breve, o ministro estará em Niterói para assinar os termos desse acordo", afirmou o prefeito.



Jader Barbalho Filho elogiou as belezas da cidade e a boa gestão implantada em Niterói.



"Rodrigo, você, sua equipe e toda essa cidade linda podem contar com a nossa força e determinação. Vamos avançar em todas essas pautas para esse município, que é um exemplo para o Brasil e continuará nos orgulhando", enfatizou o ministro.