Niterói: Escola de Samba Magnolia Brasil homenageia Roberto Ribeiro Divulgação

Publicado 11/02/2025 20:20

Niterói - A escola de samba de samba azul e branco do Fonseca, a Magnólia Brasil, uma das grandes potências do Carnaval de Niterói, promete fazer história mais uma vez em 2025. Atual vice-campeã da festa e campeã nos carnavais de 2020 e 2023, a agremiação chega como uma das favoritas ao título com o enredo "Divina Invenção – Um Brinde a Roberto Ribeiro".

A escola prestará uma grandiosa homenagem ao inesquecível cantor e compositor Roberto Ribeiro, uma das vozes mais marcantes do samba brasileiro. O enredo se inspira na canção "Divina Invenção", interpretada por Roberto Ribeiro e composta por ele ao lado de Liette De Souza e Serafim Adriano para o concurso de sambas de enredo do Império Serrano no Carnaval de 1985.

A música celebra a alegria do samba e a presença simbólica da cerveja na cultura brasileira, destacando sua capacidade de unir pessoas e embalar momentos de euforia e descontração. Na voz inconfundível de Roberto Ribeiro, "Divina Invenção" tornou-se um verdadeiro hino que enaltece a relação entre a festa, a boemia e a tradição do povo brasileiro.

Com este enredo, a Magnólia Brasil promete um desfile arrebatador, repleto de cores, brilho e energia, levando para a avenida um espetáculo que une música, cultura e tradição carnavalesca. A comunidade já está mobilizada, e os preparativos seguem a todo vapor para garantir uma apresentação que conquiste o coração do público e dos jurados.

O Carnaval de Niterói em 2025 promete ser inesquecível, e a Magnólia Brasil está pronta para brilhar mais uma vez e buscar o título com um enredo que celebra a mágica do samba e a voz imortal de Roberto Ribeiro.