Niterói: convênio prevê o repasse municipal de até R$ 2 milhões por mês para subsidiar a redução da tarifa e o aumento da frota - Lucas Benevides

Publicado 12/02/2025 20:33

Niterói – A Prefeitura de Niterói e o Governo do Estado do Rio de Janeiro formalizaram, nesta quarta-feira (12), o convênio que permitirá a redução da tarifa do catamarã que faz a linha Charitas x Praça XV. A partir do dia 6 de março, a passagem cairá dos atuais R$ 21 em cada trecho para R$ 7,70. A redução representa uma economia de 63,33% para o usuário. O acordo prevê o aumento da frota para atender à maior demanda de passageiros devido à redução da tarifa e a exigência da Prefeitura de Niterói de instalação de ar-condicionado em todas as embarcações, entre outros.

“Este convênio representa um grande avanço na mobilidade em nossa cidade. É uma conquista histórica para Niterói. A redução da tarifa trará não só uma economia significativa para os usuários do catamarã, mas permitirá que centenas de moradores que hoje não utilizam o modal, devido ao preço alto, passem a utilizá-lo, melhorando significativamente o tráfego. Além disso, a ampliação e climatização da frota garantirá mais conforto e eficiência no serviço”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A previsão é que o fluxo de passageiros no catamarã cresça em torno de 50%, o que deve reduzir o tráfego de veículos na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, aliviando o trânsito na cidade. Pelos cálculos, seriam cinco mil veículos a menos circulando em Niterói nos horários de pico.

O prefeito também lembrou que o projeto do Túnel Charitas-Cafubá, inaugurado em 2017, foi modificado para sair em frente à estação de catamarã de Charitas, com o objetivo de aumentar a integração e a mobilidade na região.

O secretário estadual de Transportes, Washington Reis, ressaltou o trabalho conjunto entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Niterói para beneficiar a população.

“O aumento da frota e a redução da tarifa são resultados diretos dessa parceria. Estamos garantindo que a população de Niterói tenha um transporte público de qualidade e acessível”, destacou o secretário.

O convênio prevê o repasse municipal de até R$ 2 milhões por mês para subsidiar a redução da tarifa e o aumento da frota. O restante do investimento será feito pelo Estado. A redução da tarifa foi uma promessa de campanha de Rodrigo Neves, cumprida em menos de dois meses de governo.

Para garantir ainda mais mobilidade aos moradores de Niterói, a Prefeitura estuda, juntamente com o Governo do Estado, a implantação da Linha 3 do metrô, conectando o Centro do Rio de Janeiro à Praça Arariboia. O projeto beneficiará toda a população do leste metropolitano.