Niterói: beach soccer terá campeonato nas areias de icaraí - Reprodução

Niterói: beach soccer terá campeonato nas areias de icaraíReprodução

Publicado 12/02/2025 07:59

Niterói – Entre os dias 12 e 16 de fevereiro, a Praia de Icaraí será palco de uma competição gratuita de Beach Soccer, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), em parceria com a Confederação de Beach Soccer do Brasil. O Niterói Beach Soccer Cup contará com a Copa Rio, o Campeonato Niteroiense Master e partidas internacionais entre Brasil e Peru. O torneio promete agitar a cidade com amantes do esporte e do lazer à beira-mar. A entrada é gratuita.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, esse evento resgata a tradição da modalidade na cidade. “A gente está revivendo uma tradição da Praia de Icaraí. Vamos trazer algumas referências do futebol para competir nas areias de Niterói. Também teremos um time nosso, o Niteroiense, representando a cidade nesses confrontos. Culturalmente, o Brasil é o país do futebol, então vai ser muito bom reviver e apoiar o campeonato nas areias da cidade”, disse o secretário.

O Niterói Beach Soccer Cup começa nesta quarta-feira (12) e vai até domingo (16).

Programação:

Quarta-feira (12)

17h30 - Abertura da Arena

19h - Copa Rio Masculina (Jogo 1)

20h15 - Copa Rio Masculina (Jogo 2)

21h30 - Término dos Jogos

22h30 - Fechamento da Arena

Quinta-feira (13)

17h30 - Abertura da Arena

19h - Copa Rio Masculina (Jogo 1)

20h15 - Copa Rio Masculina (Jogo 2)

21h30 - Término dos Jogos

22h30 - Fechamento da Arena

Sexta-feira (14)

17h30 - Abertura da Arena

18h - Carioca x Central (Qualifying Feminino)

19h - Copa Rio Masculina (Jogo 1)

20h15 - Copa Rio Masculina (Jogo 2)

21h30 - Término dos Jogos

22h30 - Fechamento da Arena

Sábado (15)

7h - Abertura da Arena

8h - Copa Rio (Semifinal 1 - Feminino)

9h15 - Copa Rio (Semifinal 2 - Feminino)

11h - Desafio Internacional - Brasil x Peru

12h30 - Copa Rio (Semifinal 1 - Masculino)

14h - Copa Rio (Semifinal 2 - Masculino)

15h30 - Término dos Jogos

17h - Fechamento da Arena

Domingo (16)

7h - Campeonato Niteroiense Master

8h - Abertura da Arena

8h30 - Copa Rio (Disputa do Bronze - Masculino)

10h30 - Copa Rio (Final - Feminino)

12h - Copa Rio (Final - Masculino)

14h - Desafio Internacional - Brasil x Peru

15h30 - Término dos Jogos

17h - Fechamento da Arena