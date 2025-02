Os Trutas: show com a banda de Leandro Souto Maior na Vila Cervejeira - Divulgação

Publicado 12/02/2025 08:22

Niterói - A banda Os Trutas, diretamente da região de Visconde de Mauá – Resende, traz para o público de Niterói o projeto Os Trutas & o Novo Rock Rural Brasileiro - um espetáculo que une música, história e conscientização ambiental. O evento é realizado através do edital 'Esse tal de rock'n'roll', promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com produção da Bessa Realizações e apoio cultural da Cena e da Casa da Gávea.

Com um processo criativo profundamente enraizado nas tradições culturais e musicais do Brasil, Pedro Gracindo Voz e guitarra, Leandro Souto Maior guitarra, Fabiano Soares baixo e Keila Gomes bateria, criam arranjos autênticos e valorizam temas rurais e regionais. O trabalho reflete o compromisso em resgatar e renovar as sonoridades do rock rural brasileiro.



Uma Viagem Didática e Musical pelo Rock Rural Brasileiro



Com Leandro Souto Maior e Pedro Gracindo à frente, Os Trutas levam ao palco um show jornalístico e divertido que celebra a história do rock rural brasileiro, explorando temas como simplicidade, natureza e vida na roça. O repertório inclui músicas autorais e clássicos de artistas como Os Mutantes, Renato Teixeira e Zé Rodrix, ressaltando o legado cultural desse gênero. O Rock Rural, subgênero do rock que mescla elementos da música caipira e regional brasileira, é trazido à tona com frescor e criatividade, promovendo uma ponte entre passado e futuro.



Circularidade, Sustentabilidade e Acesso Gratuito



O projeto percorrerá três municípios do Estado do Rio de Janeiro: Niterói, Resende e Itatiaia, com apresentações gratuitas em locais de fácil acesso, incentivando a democratização cultural. Além de promover a música, o projeto também busca conscientizar o público sobre a preservação ambiental, especialmente da reserva florestal do Parque Nacional do Itatiaia. Os shows trazem uma reflexão sobre o impacto humano na natureza, destacando a importância da restauração e preservação ambiental.

Serviço - Vila Cervejaria - Rua Professor Heitor Carrilho, 250, Centro, Niterói, RJ Data: 15/02/2025. Horário: 19h