Mostra Itinerante de Cinema Educacional (MICE): dedicada ao público infantilDivulgação

Niterói - A próxima sessão da Mostra Itinerante de Cinema Educacional (MICE) será dedicada ao público infantil. A exibição vai apresentar sete filmes de animação de jovens cineastas brasileiros para crianças de 6 a 10 anos. A MICE acontece no dia 13, às 10h, no Cine Arte UFF, em Niterói, com entrada franca.

Direcionado a um público composto por crianças e adolescentes que não costumam ter acesso a curtas-metragens nacionais, a programação do MICE é voltada também para pesquisadores, professores e outras pessoas interessadas e apaixonadas por cinema.

A primeira parte da Mostra aconteceu em escolas de Niterói em dezembro passado. A curadoria procurou construir uma programação que gerasse identificação, reconhecimento e representatividade entre os alunos de escolas públicas da rede. A Mostra voltará a ter sessões em escolas em fevereiro.

Na sessão serão apresentados os filmes: ‘Contos Mirabolantes: o olho do Mapinguari’, ‘Casa-carta’, ‘Penca no Parque’, ‘Lucinéia’, ‘Pedro, a Pedra’, ‘Era uma noite de São João’ e ‘PiOinc’.

"Os filmes da sessão são um ótimo exemplo da renovação na animação no Brasil. Realizadores jovens que trazem muito frescor nos seus trabalhos e experimentações estéticas estimulantes", disse Lucas Reis, um dos curadores.

A Mostra Itinerante de Cinema Educacional é uma produção do coletivo Aeroplano - Cinema e Educação e foi contemplada pela chamada pública de Fomentão - SMC 01/2023 e conta com patrocínio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS - SMC de Niterói.

Sinopses dos filmes:

Contos Mirabolantes: Maria Estrela é uma menina que adora ouvir histórias antes de dormir, mas cansada de ouvir sempre as mesmas histórias, resolve ela mesma inventar um “conto mirabolante” onde narra como o terrível Mapinguari da Amazônia, um enorme monstro de um olho só e uma enorme boca em sua barriga, perdeu seu único olho na floresta e como a destemida Maria Estrela montada em Esperança, seu fabuloso Boi-Bumbá Alado, parte numa busca para encontrar o olho do Mapinguari.

Casa-carta: Um astronauta entrega cartas em sua nave, viajando na velocidade da luz. Sem ter para quando ou quem voltar, ele se apega as mensagens enviadas às outras pessoas. Um dia, ele decide escrever sua própria carta. Esse é um documentário sobre essa carta.

Penca no Parque: Penca é um adorável e carismático mico-estrela que vive uma vida tranquila e social no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, em Belo Horizonte. Seu estilo de vida, porém, acaba criando conflitos com o resto da fauna do local.

Lucinéia: A história mostra como Lucinéia perdeu seu dente de leite de forma inusitada.

Pedro, a Pedra: Pedro empilha as pedras em seu deserto, até que uma onda de ventania desaba tudo o que havia feito... O vento espalha, derruba, bagunça e sacode a vida de Pedro. Mas em sua jornada contra o vento, Pedro é capaz de observar sua vida através de novos ares.

Era uma noite de São João: Dona Dorinha, uma viúva idosa cumprindo quarentena no interior do Sertão, relembra da janela de seu sobradinho a sua história de vida através das festas juninas da cidade ao longo dos anos.

PiOinc: PiOinc é uma história sobre amizade e empatia. Oinc é um porquinho solitário que vive no cerrado. Um dia, enquanto brincava perto de um lindo ipê amarelo, ele encontra Pi, um passarinho recém-nascido, que estava perdido. Pi segue Oinc até em casa. Os dois brincam muito até que Pi fica com fome. Oinc, orientado por sua mãe, começa uma jornada para ajudar o amigo a voltar para seu ninho no alto da árvore. Porém, há um problema, Pi não tem uma das asas. Como ele irá chegar lá no alto? Essa aventura irá testar a coragem e o companheirismo dessa dupla e mostrar que as diferenças são de grande valor para uma amizade verdadeira.

Serviço:

Mostra Itinerante de Cinema Educacional (MICE). Exibição de sete filmes de animação de jovens cineastas brasileiros direcionados ao público infantil. Dia 13 de fevereiro, às 10h. Cine Arte UFF (Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí – Niterói). Entrada franca.