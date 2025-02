Niterói: as aulas serão ministradas por oficineiros e professores - Bruno Eduardo Alves

Publicado 12/02/2025 20:56

Niterói - A Prefeitura de Niterói deu início nesta quarta-feira (12) ao programa Quarta Presente na Escola, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação que oferece atividades pedagógicas, esportivas e culturais complementares para alunos durante o horário de planejamento dos professores às quartas-feiras. O programa garante que os estudantes permaneçam na escola durante todo o horário escolar. Nesta primeira fase, as atividades serão realizadas para as turmas do 9º ano, beneficiando mais de mil alunos.



O Quarta Presente na Escola foi dividido em quatro eixos: Letramento, Matemática, Arte e Cultura, Esporte e Movimento. A cada semana, um deles irá atuar na unidade, construindo uma ação diversificada, ampliando a vivência cultural dos estudantes e trabalhando as competências como estratégia de reforço. As aulas serão ministradas por oficineiros e professores. A iniciativa teve início em 12 unidades da rede municipal, no horário de planejamento dos professores, das 10h às 12h e das 15h às 17h.



O prefeito Rodrigo Neves comemorou o início do programa, que beneficiará todos os estudantes do Ensino Fundamental a partir do segundo semestre deste ano.“Começamos o Quarta Presente na Escola hoje. É uma vitória! Após 25 anos, agora todos os estudantes do 9º ano do ensino fundamental ficam o turno completo e não precisarão ser dispensados mais cedo. É uma conquista histórica”, afirmou o prefeito.



A ampliação será gradativa. Em março será a vez das turmas do 5º ano do Ensino Fundamental. O programa será ampliado a toda a rede municipal de educação, que é composta por 98 escolas com cerca de 30 mil alunos. "O Quarta Presente na Escola é um avanço significativo para a educação municipal, pois garante que nossos alunos tenham acesso a atividades enriquecedoras, enquanto asseguramos um tempo essencial para os professores", destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.



Quarta-feira com muitas atividades - A estudante Ana Beatriz da Silva aprovou as atividades culturais que aconteceram nesta quarta-feira na Escola Municipal Altivo César, onde participou de uma oficina de produção de histórias em quadrinhos. "Para quem não tem condições de ver a cultura em outro lugar e querem estudar mais um pouco, é muito bom que a escola consiga proporcionar isso para os alunos. Bom para quem gosta de ler, ver imagens e artes. É muito incrível", destacou a aluna. Já o aluno da Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker, Guilherme Marins participou das atividades de Linguagens."Agora vamos sair um pouco mais tarde nas quartas. Vamos ter a oportunidade de estudar mais português, conhecer mais o esporte e várias outras temáticas, saindo daquela rotina que a gente já estava acostumado de ir embora cedo. Começamos o ano muito bem, e que seja um ano letivo de muitas oportunidades para a gente", disse Guilherme.

As primeiras unidades a receberem o Quarta Presente na Escola foram: Escola Municipal Santos Dumont; Escola Municipal Alberto Francisco Torres; Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos; Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker; Escola Municipal Antineia Silveira de Miranda Escola Municipal José de Anchieta; Escola Municipal Paulo Freire; Escola Municipal Francisco Portugal Neves; Escola Municipal Levi Carneiro; Escola Municipal Honorina de Carvalho; Escola Municipal Altivo Cesar; e Escola Municipal João Brazil. O programa faz parte dos projetos Cidade Educadora e Escola Aberta, que visam promover o desemparedamento das unidades, através da aproximação das escolas com a comunidade, e da exploração do entorno das escolas, para gerar nas crianças um sentimento de pertencimento à cidade. As atividades serão estruturadas de acordo com os Referenciais Curriculares da Rede. A realização é em parceria com as secretarias de Cultura, Fundação de Arte de Niterói (FAN), Secretaria de Projetos Estratégicos e Ações Estratégicas, e a Secretaria de Esporte e Lazer.