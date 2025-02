Niterói: Estado do Rio tem 54% da cota de utilização de estagiários e aprendizes nas empresas, enquanto Niterói tem 4.4786 formalizados - Divulgação

Niterói: Estado do Rio tem 54% da cota de utilização de estagiários e aprendizes nas empresas, enquanto Niterói tem 4.4786 formalizados

Publicado 13/02/2025 07:58 | Atualizado 13/02/2025 08:05

Niterói - A importância do estágio na formação de novos talentos e no crescimento das empresas foi assunto na palestra do Café Empresarial da manhã desta terça (11), da CDL Niterói, na Região Oceânica. O Superintendente Executivo do CIEE Rio, Luiz Gustavo Coppola e a equipe de gestores reuniram empresários da região para falar das vantagens neste tipo de contratação e da obrigatoriedade de cotas de aprendizes e estagiários no mercado de trabalho.

Segundo Coppola, o objetivo maior é qualificar e integrar os jovens aprendizes e até adultos, que por vezes chegam ao mercado como estagiários por já estarem em uma segunda ou terceira formação. No caso de jovens aprendizes, as contratações vão dos 14 aos 24 anos e estagiários, dos 16 anos em diante, sem limite de idade, desde que haja comprovação de que o candidato ainda tenha o vínculo com a instituição de ensino. “Tecnologia se investe com dinheiro, mas quanto as pessoas elas precisam de treinamento. É esse o caminho de sucesso das empresas e das pessoas que passam por esse sistema. Axel Grael foi um dos nossos estagiários na década de 70 e assim como ele, muitas outras pessoas de sucesso iniciaram um dia como estagiários e hoje são grandes líderes nas organizações”, relembrou Coppola.

O estado tem hoje 54% da cota de utilização de estagiários e aprendizes nas empresas, enquanto Niterói tem 4.4786 formalizados. Os dados são do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE RJ), considerado uma das maiores ongs da América Latina capacitada em oferecer segurança jurídica, gestão segura de contratos sem prejuízos em autuações para as empresas.

O Coppola trouxe ainda uma novidade sobre a Lei de Licitação Pública 14.133, que diz que desde então as empresas com contrato vigente de 10 anos terão que comprovar o cumprimento da cota de estagiários para estarem regular. “Estamos falando de um tipo de contratação segura, econômica às empresas já que não geram vínculos empregatícios, além de ter a sua contribuição social”, finalizou.