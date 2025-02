Niterói: último ensaio da Viradouro em Niterói mostrou que a escola vai preparada para a Avenida - Divulgação

Niterói: último ensaio da Viradouro em Niterói mostrou que a escola vai preparada para a AvenidaDivulgação

Publicado 13/02/2025 08:29

Niterói - A Unidos do Viradouro levantou o grande público na Av. Amaral Peixoto, neste domingo (9), no último ensaio técnico aqui em Niterói e vive a expectativa para o tetra. O ensaio foi marcado pelo ritmo quentíssimo da agremiação, samba no pé dos integrantes da Escola tricampeã, além da beleza da Rainha de Bateria, Érica Januzza que encantou ao mostrar um pouco da performance para os Desfiles no Rio, em março.

O Presidente de Honra da Unidos do Viradouro, Marcelo Kalil, dentre outras personalidades niteroienses, ligadas ao samba na cidade, também estiveram lá para acompanhar o último ensaio técnico da Unidos do Viradouro, em Niterói, como André Bento – Presidente da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo-, Anderson Pipico e Binho Guimarães, Vereadores da Câmara Municipal, entre outros que sambaram juntos com toda a Escola de Samba.

Para André Bento é sempre um prazer acompanhar os ensaios técnicos da Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Cubango e Acadêmicos de Niterói e neste último domingo, não foi diferente.

“Nós que somos do poder público da cidade e estamos diretamente com as Escolas de Samba de Niterói, não podemos deixar de prestigiar ensaios técnicos das Escolas de Samba niteroienses, ainda mais quando sabemos que a Unidos do Viradouro, atual tricampeã do Carnaval carioca, considerado o maior espetáculo do planeta, o da Marquês de Sapucaí. Sentimos muito prazer em viver momentos como estes, junto aos componentes da Unidos do Viradouro. E não podemos deixar de citar também a Acadêmicos de Niterói e a Acadêmicos do Cubango, outras Escolas de Samba que animaram muito o público neste último ensaio técnico, aqui na cidade. Desejo que todas as Escolas de Samba façam um excelente Carnaval est e ano e que a Unidos do Viradouro conquiste o almejado Tetra, elevando, como sempre, o nome de Niterói pelo mundo!”, exclamou Bento.

A Unidos do Viradouro, fará mais dois ensaios técnicos, mas na Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio, nos próximos finais de semana, dias 15 e 23 de Fevereiro.