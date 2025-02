Oswaldo, da banda Coyote Valvulado: show grátis em Piratininga no domingo, às 18h - Reprodução

Oswaldo, da banda Coyote Valvulado: show grátis em Piratininga no domingo, às 18hReprodução

Publicado 13/02/2025 09:18

Niterói - O bom e velho rock'n'roll está de volta. A praça do toboágua, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói, recebe a banda Coyote Valvulado com seu show, através do projeto Arte na Rua, realizado pela Prefeitura de Niterói e a Fundação de Arte de Niterói. A apresentação será no próximo domingo (16), às 18 horas, com entrada gratuita.