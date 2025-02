Niterói: o Bloco Forelvis já reuniu mais de 10.000 foliões em apresentações marcantes - Divulgação

Niterói: o Bloco Forelvis já reuniu mais de 10.000 foliões em apresentações marcantesDivulgação

Publicado 13/02/2025 15:08

Niterói – O Bloco Forelvis retorna em 2025 com mais uma apresentação especial, celebrando 9 anos de história e tradição carnavalesca. O evento acontecerá no dia 23 de fevereiro de 2025, domingo, na Vila Cervejeira, localizada na Rua Professor Heitor Carrilho, 250, Centro de Niterói. A apresentação tem entrada franca, reafirmando o compromisso com a democratização da cultura.



Uma combinação única de Carnaval e Rock ‘n’ Roll



Fundado em 2017, o Bloco Forelvis é pioneiro ao unir o legado do rei do rock, Elvis Presley, à cultura carnavalesca brasileira. Além de homenagear Elvis, o bloco apresenta sambas-enredos autorais que abordam temáticas atuais de conscientização. Em 2025, o tema será “Inteligência Artificial (IA) x Inteligência Original (IO)”, com o irreverente refrão: “Meta AI lá no Forelvis”.



Ao longo de sua trajetória, o Bloco Forelvis já reuniu mais de 10.000 foliões em apresentações marcantes realizadas em diversos locais de Niterói, como a Rua Leandro Mota, no Jardim Icaraí, e a Vila Cervejeira, no Centro. Em 2024, o projeto foi contemplado pelo edital Bloco nas Ruas RJ 2. O bloco tem a participação de 11 integrantes oficiais e mais de 20 convidados, consolidando o bloco como o mais inclusivo e democrático da cidade.

O Bloco Forelvis 2025 reforça seu compromisso com a inclusão, garantindo infraestrutura acessível para todos os públicos. O evento contará com rampas de acesso, banheiros adaptados, equipe de acessibilidade e locais reservados para Pessoas com Deficiência (PNE) e idosos, promovendo uma experiência segura e confortável para todos

Oficina de Ritmos Brasileiros - O bloco também promoverá uma oficina coordenada pelo músico Daniel Oliveira, no dia 18 de fevereiro de 2025, para os alunos da Escola Municipal Vereador João da Silva Bezerra, em Maricá.



Serviço:

Data: 23 de fevereiro de 2025 (domingo) - Local: Vila Cervejeira, Rua Professor Heitor Carrilho, 250, Centro, Niterói - Horário: 13h - Entrada: Gratuita - Para mais informações @bloco_forelvis