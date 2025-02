Niterói: Águas Escondidas de Arariboia ocupa o Quilombo do Grotão - Divulgação

Publicado 13/02/2025 14:46

Niterói - A identidade indígena de Niterói é anterior mesmo ao seu nome, que na grafia original Nictheroy, vem do tupi Nheterõîa e significa água escondida, em provável referência aos manguezais da região. Assim como bairros, praias, praças e monumentos têm seus nomes no tronco linguístico Tupi. Porém, o apagamento cultural das raízes ancestrais gera esquecimento e separação social, impactando no senso de pertencimento e cuidado com o território.



Com a intenção de resgatar os laços da terra e da história, Ivy Morais compõe o manifesto musical “Águas Escondidas de Arariboia” e lança em parceria com o grupo Carimbó da Pedra e Ana Rosa.



O evento de lançamento acontece no sábado, 15 de fevereiro, no Quilombo do Grotão, no Engenho do Mato, numa experiência com música, contação de história e roda de conversa sobre ancestralidade, pertencimento e arte decolonial com os convidados: Carolina Potiguara, indígena e arte educadora; Raquel Koehler, do projeto Ciranda dos Saberes; e Leonardo Brandão, do Instituto Terra Verde.



O projeto é uma realização da Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas, Governo Federal e Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo. Foi premiado com nota 100 no Edital de Ideias Criativas.



Serviço

Data: Sábado, 15 de fevereiro. Horário: de 10h às 13h | Feijoada tradicional a partir de 12h30 - Local: Quilombo do Grotão - Rua Maria Luiza Gomes da Costa - Engenho do Mato, Niterói - Programação Cultural Gratuita | Classificação Livre - Informações: (21) 98391-6316