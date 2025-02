Niterói: cães e gatos ganham consultas grátis em parceria com a UFF - Bruno Eduardo Alves

Niterói: cães e gatos ganham consultas grátis em parceria com a UFFBruno Eduardo Alves

Publicado 13/02/2025 19:13

Niterói - A Prefeitura vai disponibilizar 80 consultas veterinárias gratuitas, por mês, a cães e gatos de beneficiários da Moeda Social Arariboia. A iniciativa é resultado de um convênio com a Universidade Federal Fluminense (UFF), com repasse do município ao Hospital Veterinário da UFF para que realize consultas e exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia e radiografia.

Os tutores dos animais poderão fazer o agendamento da consulta a partir das 10h desta quinta-feira (13/02) pelo aplicativo Colab. Serão disponibilizadas 40 consultas a cada 15 dias, totalizando 80 ao mês. Após o pré-agendamento, será necessário ir pessoalmente no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), na sexta-feira (14/02), das 10h às 16h, para levar a documentação necessária para confirmar a consulta.

Os tutores deverão apresentar comprovante de residência em Niterói, dos últimos três meses, carteira de identidade, CPF e o cartão da Moeda Arariboia. Não é necessário levar o animal neste momento. O CCPAD fica na Travessa Luís de Matos, 105, no Fonseca.

“Esse projeto inicia com as pessoas que mais precisam e que não tem acesso à medicina veterinária. A ideia é ampliar o atendimento progressivamente até atingirmos toda a população da cidade, o mais breve possível“, explica o coordenador Marcelo Pereira, da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais.