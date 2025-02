Niterói: Carnaval antecipado de Niterói terá desfiles no Caminho Niemeyer - Lucas Benevides

Publicado 13/02/2025 19:09

Niterói – O Carnaval de Niterói 2025 promete ser um dos mais animados e organizados dos últimos anos. A Passarela do Samba, no Caminho Niemeyer, está sendo preparada para os desfiles que acontecerão nos dias 21 e 22 de fevereiro, com a presença da Corte Momesca na abertura do evento. A Prefeitura, por meio da Neltur, investiu mais de R$ 450 mil nas 30 escolas de samba da cidade para garantir desfiles bem estruturados.

"O Carnaval de Niterói é uma festa de grande tradição e importância para a cidade. Todos os anos, vemos a dedicação das escolas de samba, dos blocos e dos Carnavais de Bairros em fazer dessa festa um espetáculo inesquecível. É uma celebração que fortalece nossa cultura, movimenta a economia e reúne milhares de foliões com muita alegria e segurança", destacou o prefeito Rodrigo Neves.

A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), responsável pela organização do evento, trabalha intensamente nos preparativos para que a festa seja ainda mais deslumbrante e animada para foliões, visitantes e turistas. A Passarela do Samba, montada pela Prefeitura de Niterói no Caminho Niemeyer, um dos principais equipamentos turísticos da cidade, ampliou a visibilidade dos desfiles das agremiações niteroienses, que desfilarão nos dias 21 e 22 de fevereiro. Além dos desfiles, os foliões poderão aproveitar a festa em 25 Carnavais de Bairros e cerca de 45 blocos que percorrerão diversas ruas da cidade de 1º a 28 de março.

Os desfiles das escolas de samba dos Grupos A, B e C, no Caminho Niemeyer, começarão às 19h nos dois dias e terão abertura oficial com a participação da Corte Momesca, do Bloco "Não É Não", da Secretaria Municipal da Mulher, e do Bloco da Neltur.

"O Carnaval de Niterói é feito por pessoas apaixonadas pelo samba. O trabalho das agremiações, que passam o ano inteiro se dedicando, merece reconhecimento e apoio da Prefeitura. Estamos proporcionando as condições para que elas brilhem na Passarela do Samba e levem alegria ao público", ressalta o secretário de Governo e presidente da Comissão de Carnaval, Paulo Bagueira.

A expectativa é que os desfiles reúnam cerca de 5 mil pessoas por dia, totalizando aproximadamente 20 mil pessoas ao longo das duas noites, somando público, integrantes das agremiações, ambulantes e turistas circulando no entorno do Caminho Niemeyer.

Subvenção – As agremiações de Niterói já receberam da Prefeitura, por meio da Neltur, as três parcelas da subvenção. Os grupos A e B receberam a primeira parcela de R$ 91.491,21, a segunda de R$ 54.062,98 e a terceira de R$ 45.745,60. Já as escolas do Grupo C receberam a primeira e a segunda parcelas de R$ 29.110,84 cada, e a terceira de R$ 14.555,42.

Para o presidente da Neltur, André Bento, a preparação para o Carnaval de Niterói 2025 é essencial para consolidar a cidade como referência no estado. "O Carnaval de Niterói a cada ano se profissionaliza mais e se consolida como o segundo maior do Rio. A Prefeitura antecipou o pagamento das subvenções para que as escolas de samba possam se preparar melhor e fazer um grande espetáculo na Passarela do Samba, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Carnaval se fortalece como um importante produto turístico, movimentando a economia criativa da cidade e gerando empregos em setores como hotelaria, transporte, gastronomia, artesanato e cultura", ressaltou Bento.

Programação

Dia 21/2 (sexta-feira) - Abrirão os desfiles o Grupo B e fecharão as do Grupo C

Grupo B

1- Tá Rindo Por Quê?;

2- Mocidade Independente de Icaraí;

3- Banda Batistão;

4- Paraíso do Bonfim;

5- Combinado do Amor,

6- Garra de Ouro;

7- Sabiá;

8- Unidos do Sacramento.



Grupo C



1- Bem Amado;

2- Cacique da São José;

3- Balanço do Fonseca;

4- Galo de Ouro



Dia 22/2 (Sábado) - Abrirão os desfiles o Grupo A e o encerramento serão com as agremiações do Grupo de Avaliação



Grupo A



1- Império de Charitas;

2- Alegria da Zona Norte;

3- Império de Araribóia;

4- Magnólia Brasil;

5- Unidos da Região Oceânica,

6- Folia da Viradouro;

7- Souza Soares;

8- Experimenta da Ilha.



Grupo de Avaliação



1– G.R.E.S. Ponta da Areia;

2– G.R.E.S. Data Vênia Doutor;

3– G.R.E.S. Bugres do Cubango.