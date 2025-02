Niterói: os programas foram iniciados no dia 2 de janeiro pela Prefeitura de Niterói e já passaram por diversos bairros - Bruno Eduardo Alves

Publicado 14/02/2025 17:39

Niterói - A Prefeitura realizou, na manhã desta sexta-feira (14), ações do programa Cidade Limpa na Praça do Barreto e em vias do entorno. Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) trabalharam no local realizando a limpeza de bueiros, a pintura de pontes e calçadas, a troca de papeleiras, entre outras melhorias. As ações ocorrem em conjunto com a operação Caça-Fios, iniciada em janeiro, que já resultou na retirada de mais de 12 toneladas de cabos, fios e cordas de aço.

Os programas foram iniciados no dia 2 de janeiro pela Prefeitura de Niterói e já passaram por diversos bairros, como Fonseca, Vital Brazil e Santa Rosa. As ações envolvem mais de 450 trabalhadores, divididos em turnos e equipes, atuando em um esforço conjunto para organizar a fiação da cidade, intensificar a limpeza e promover a conservação dos espaços públicos. Já foram limpos mais de 3 km de rede pluvial, 1.136 ralos e 455 caixas de passagem. Também foram pintados 51 km de meio-fio e 3.108 postes, além da realização de capina em 91.600 metros e varrição manual em 154.120 metros. No total, 523 papeleiras foram instaladas ou substituídas.

“As ações do Cidade Limpa e Caça-Fios estão sendo realizadas em vários bairros da cidade. Agora estamos aqui no Barreto, na Zona Norte, passando por diversas ruas como Benjamin Constant, Doutor March e General Castrioto. Vamos pegar todo esse eixo aqui, principalmente o corredor viário, onde há maior fluxo de veículos e fios irregulares e sem utilidade pendurados. Acredito que essa etapa dure mais uma semana e, em seguida, siga para Engenhoca e outros bairros. Já temos uma grande quantidade de fios recolhidos”, explicou o secretário de Governo, Paulo Bagueira.

A força-tarefa inclui a retirada de fios soltos, postes inutilizados, pequenas podas de árvores, limpeza de bueiros, pinturas de meios-fios e postes, capina e outros serviços. Estão atuando funcionários da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin).

“Nosso objetivo com o Cidade Limpa e o Caça-Fios é garantir uma cidade mais organizada e segura para a população. Além de melhorar a estética urbana, a retirada de fios inutilizados reduz riscos de acidentes e contribui para a mobilidade. Essa é uma ação contínua, que vai avançar por toda a cidade, sempre priorizando os pontos mais críticos. Esse é um governo proativo, antenado com os desejos da população”, disse a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa.

O supervisor de segurança, Cláudio Rocha, 57 anos, afirmou que os moradores aguardavam essa ação no bairro.“Estava todo mundo esperando por essa ação aqui na praça”, disse.

Caça-Fios e Cidade Limpa

Os programas Caça-Fios e Cidade Limpa integram o planejamento do prefeito Rodrigo Neves para os primeiros 100 dias de sua gestão, com foco na transformação da paisagem urbana de Niterói. A operação tem duração de 60 dias e continuará até que as empresas de telefonia e internet apresentem à Prefeitura um plano de ação contínuo, com um cronograma de retirada e alinhamento dos cabos e postes, a ser aprovado pela administração municipal. Após esse prazo, o serviço será realizado de forma permanente, dentro do cronograma de ações do município. O material coletado será direcionado para processos de reciclagem, reforçando o compromisso da Prefeitura com a sustentabilidade e o meio ambiente. O planejamento da ação inclui a colaboração das empresas responsáveis pela instalação dos fios e a implementação de um plano de gestão que envolva responsabilidades e metas claras para a retirada e organização da fiação urbana.