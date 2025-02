Niterói: a vice-prefeita Isabel Swan esteve na arena na manhã desta sexta-feira - Bruno Eduardo Alves

Niterói: a vice-prefeita Isabel Swan esteve na arena na manhã desta sexta-feira Bruno Eduardo Alves

Publicado 14/02/2025 17:32

Niterói – Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), a Praia de Icaraí sedia, de 12 a 16 de fevereiro, o Niterói Beach Soccer Cup, em parceria com a Confederação de Beach Soccer do Brasil. O evento tem entrada gratuita e terá partidas nacionais e internacionais, com disputa entre as seleções do Brasil e Peru, além de jogos pela Copa Rio e Campeonato Niteroiense Master.

A vice-prefeita Isabel Swan esteve na arena na manhã desta sexta-feira (14) para prestigiar jogadores da seleção brasileira e encontrou representantes da comissão técnica e organizadora do evento.“Niterói tem vocação para o esporte e quer receber, especialmente o beach soccer. Eu acho que o futebol mexe muito com os brasileiros e não é à toa que as areias vão estar lotadas, ainda mais com essa postulação aos Jogos Pan-Americanos. Vai ser lindo isso aqui! Queremos receber eventos e estimular isso na nossa cidade. Estamos trabalhando para trazer a iniciativa privada para que todos se fortaleçam. Quanto mais entidades, mais força a gente terá. Vamos estimular esse caminho”, destacou Isabel Swan.

Nesta sexta-feira (14), a arena abre às 17h30 e será realizada a partida do Qualifying a partir das 18h, entre Carioca e Central, antes das partidas da Copa Rio. Já no sábado (15), a abertura da arena acontece bem mais cedo, às 7h. Pela manhã serão disputadas as semifinais da Copa Rio feminina. Às 11h acontece o desafio internacional entre Brasil e Peru. E na tarde de sábado acontece as semifinais da Copa Rio masculina. Neste dia, a arena fechará às 17h. No domingo (16) os trabalhos começam às 7h com o Campeonato Niteroiense Master. Às 8h30 é a disputa pelo bronze da Copa Rio masculina. A decisão da copa feminina será às 10h30 e a masculina às 12h. Para fechar, mais um desafio entre Brasil e Peru. O fechamento da arena será às 17h.

Treinador da seleção brasileira, o professor Marcos Otávio disse que espera que a modalidade entre para o calendário da cidade e que a seleção venha mais vezes a Niterói. “Você vê essa orla tão linda de manhã, a gente vê de lá, de Copacabana, mas aqui temos a certeza de que é uma vocação natural de Niterói. Que o beach soccer venha aqui quase que todo ano, principalmente com a Seleção Brasileira. Será uma honra muito grande pra gente”, disse o treinador.

O jogador Rodrigão falou da expectativa para o campeonato e da importância da arena montada para fomentar mais o esporte, e acredita que Niterói tenha muitos craques que precisam ser descobertos. “Espero que a gente possa fazer um belo espetáculo neste sábado e domingo. Acredito que todo mundo vai sair ganhando, independente do placar. Eu brinco com meus amigos atletas aqui. Quando a gente vê a arena cheia, independente se está torcendo a favor ou contra nos motiva e faz com que a gente entre com mais raça ali dentro e desempenhe um bom papel”, comentou o jogador.