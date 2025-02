Niterói: Rodrigo Neves vislumbra um novo ciclo de desenvolvimento caso Niterói e Rio saiam vitoriosos - Luciana Carneiro

Publicado 13/02/2025 20:24

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e a vice-prefeita, Isabel Swan, participaram, nesta quinta-feira (13), na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), de um encontro com empresários e gestores sobre a importância do Pan-Americano de 2031 para o desenvolvimento do Rio, Niterói e toda a Região Metropolitana. O prefeito destacou que os Jogos Pan-Americanos têm um forte impacto na economia e criam um ambiente de oportunidades para a iniciativa privada e para a população em geral, que se beneficia dos investimentos. Ele e Isabel, que é atleta olímpica da vela, se mostraram otimistas quanto à escolha de Niterói e Rio para sediar os jogos. A decisão será tomada no âmbito da Panam Sports, organização responsável pela competição, e deve ser anunciada em agosto. A única concorrente é Assunção, capital do Paraguai.

Rodrigo Neves vislumbra um novo ciclo de desenvolvimento caso Niterói e Rio saiam vitoriosos. Ele lembrou dos diversos projetos que foram viabilizados na cidade do Rio de Janeiro a partir do Pan-Americano de 2007, da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016, como os túneis Marcello Alencar e Rio 450, na Zona Portuária. Além disso, afirmou que um dos maiores legados do Pan de 2031 será a Linha 3 do Metrô, ligando o Centro do Rio a Niterói e São Gonçalo. O projeto, planejado há décadas, é a mais importante obra de infraestrutura e tem potencial para transformar a dinâmica urbana e econômica das cidades ao redor da baía.

“Esse diálogo com o setor privado é sempre muito importante e tenho certeza de que ele vai contribuir para que este evento internacional se torne um marco no desenvolvimento de Niterói, Rio e toda a Região Metropolitana, beneficiando todos os setores e cidadãos. Em Niterói, mesmo diante dos desafios, avançamos muito investindo fortemente em segurança, infraestrutura, educação, saúde e cultura, e o Pan 2031 será uma oportunidade ainda maior de transformação positiva. Um dos maiores legados será a Linha 3 do metrô, que vamos realizar junto com os governos estadual e federal, tirando do papel um projeto prometido há décadas", enfatizou Rodrigo Neves.

Isabel Swan apresentou os filmes da candidatura conjunta e destacou a importância do investimento público e privado no Pan como indutor de oportunidades para as novas gerações.

"A gente quer, cada vez mais, ver o estado como celeiro de atletas. O esporte é um caminho muito bonito e tira muitos jovens da violência e das drogas", declarou a vice-prefeita.

O presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Josier Vilar, elogiou a apresentação e a defesa apaixonada do projeto do Pan 2031.

"Fico muito feliz em ver a paixão do prefeito Rodrigo Neves, porque, se não houver paixão, as coisas não evoluem. Então, prefeito, coloco à disposição, assim como Isabel, todo o nosso conselho empresarial de esportes para ajudar no que for preciso", disse o presidente da ACRJ.