Niterói: Escola de Samba Experimenta da Ilha no Carnaval da cidadeDivulgação

Publicado 21/02/2025 19:26

Niterói - A Fundação de Arte de Niterói (FAN), por meio do selo institucional Niterói Discos, em parceria com a União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (UESBCN), lançou os sambas-enredo das escolas que irão empolgar o desfile oficial na Passarela do Samba, no Caminho Niemeyer. Serão 21 escolas de samba desfilando pelos Grupos A, B e C, com avaliação de jurados, nos dias 21 e 22 de fevereiro, a partir das 19h.Os sambas podem ser ouvidos e baixados online através do link: https://culturaniteroi.com.br/blog/niteroidiscos/6529 . A FAN reuniu as 18 escolas dos três grupos em disputa e disponibilizou as músicas gravadas para o desfile do Carnaval de 2025 de forma gratuita."O lançamento dos sambas-enredo das escolas de samba de Niterói é um momento de comemoração da nossa cultura e da força do Carnaval da cidade. Através da Niterói Discos, conseguimos registrar e disponibilizar gratuitamente essas obras que traduzem a identidade e a paixão das nossas agremiações. É uma forma de valorizar os compositores, intérpretes e toda a comunidade do samba, além de permitir que o público entre no clima da festa antes mesmo dos desfiles. Essa iniciativa reforça o compromisso da FAN com a promoção da cultura popular e com o fortalecimento do Carnaval de Niterói", afirma Micaela Costa, presidente da FAN.O secretário de Governo e presidente da Comissão de Carnaval 2025, Paulo Bagueira, destaca que a gravação dos sambas-enredo é mais um esforço da Prefeitura de Niterói para dar cada vez mais visibilidade aos desfiles das escolas."A ida para o Caminho Niemeyer trouxe um ganho de perspectivas para a evolução do nosso desfile e, a cada ano, conseguimos organizar mais e melhor as escolas de samba. Em 2025, melhoramos o barracão para a montagem dos carros alegóricos, oferecendo mais infraestrutura para a produção e conforto para os trabalhadores desta importante cadeia produtiva que é o Carnaval. Conseguimos efetuar o pagamento das escolas com a devida previsão e antecedência e, agora, com a gravação dos sambas e a disponibilidade deles nas plataformas digitais, como o site da FAN — a quem agradeço pela parceria —, temos mais um exemplo de que estamos no caminho certo para um belíssimo desfile", celebra Bagueira.Dia 21/2 (sexta-feira)Grupo B1º - Tá Rindo Por Quê?2º - Mocidade Independente de Icaraí3º - Banda Batistão4º - Paraíso do Bonfim5º - Combinado do Amor6º - Garra de Ouro7º - Sabiá8º - Unidos do Sacramento