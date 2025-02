Niterói: encontro Elas & Negócios acontece na cidade - Divulgação

Publicado 19/02/2025 11:32

Niterói - No dia 20 de março, às 14h, o Praia Clube São Francisco, em Niterói, será palco do Elas & Negócios, um evento exclusivo que visa fortalecer o empreendedorismo feminino por meio de conexões, conhecimento e oportunidades de negócios. Idealizado por Edineia Dutra e Lacyone Vasquez, o encontro promete uma tarde repleta de inspiração e networking.

O Elas & Negócios é um evento exclusivo que irá conectar mulheres empresárias e empreendedoras (e homens também!) em um ambiente inspirador, promovendo networking, colaboração e transformação de ideias em oportunidades de negócios.

A programação inclui palestras, rodada de negócios, sorteios e um coquetel de encerramento, criando um ambiente propício para a troca de experiências entre empresárias, empreendedoras e profissionais de diversos segmentos. O evento também se destaca por ser uma excelente oportunidade para marcas que desejam ampliar sua visibilidade e impactar um público altamente engajado.

Inscrições e Ação Social - Para participar, basta acessar o Sympla e contribuir com 1kg de alimento não perecível, que será doado para a instituição Remanso Fraterno.



Sobre as idealizadoras - Lacyone Vasquez é publicitária, niteroiense e proprietária da LV Complementos Acessórios. Edinéia Dutra, carioca e produtora de eventos corporativos da Ed Eventos. Juntas, elas criaram o Elas & Negócios para impulsionar mulheres no mundo do empreendedorismo, promovendo conexões valiosas e impulsionando novos negócios.

Serviço:



Evento: Elas & Negócios

Data: 20 de março

Horário: 14h

Local: Praia Clube São Francisco, Niterói

Inscrições: Sympla

Instagram: @elasenegocios.nit