Niterói: Circuito CPN ? Corridas Populares de Niterói chega à cidade reunindo mais de 3 mil atletas - Divulgação

Publicado 19/02/2025 11:25

Niterói - O Circuito CPN – Corridas Populares de Niterói chega à cidade com força total, reunindo mais de 3 mil atletas na primeira etapa de 2025. A iniciativa da Sun Lazer e Eventos, idealizada pelo professor Paulo Rodrigues (Paulinho), tem como objetivo promover o esporte de forma democrática, incentivando a prática da atividade física e proporcionando experiências inesquecíveis em locais icônicos de Niterói.

Este ano, o Circuito CPN firmou uma parceria especial com o Shopping Center Icaraí, que será o ponto oficial de retirada dos kits dos participantes. O shopping, que durante décadas foi conhecido como Cine Icaraí, carrega em sua história a vocação cultural e comunitária da cidade. Agora, reforça seu compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida ao apoiar um evento esportivo que incentiva hábitos saudáveis e a superação de desafios.

Quatro etapas ao longo do ano

O Circuito CPN 2025 contará com quatro etapas, percorrendo diferentes bairros de Niterói, cada um com suas paisagens deslumbrantes e estrutura ideal para a prática esportiva: 23 de fevereiro – São Francisco (3 mil atletas já inscritos); Abril – Piratininga; Julho – Gragoatá; e Novembro – Camboinhas

“A tantos anos organizando eventos esportivos, sempre quis ter um circuito com ranking anual, onde as pessoas pudessem participar com um menor custo e um maior benefício. E Niterói consegue oferecer isso, as paisagens da cidade são maravilhosas, assim como sua estrutura urbana permite que exploremos as vias, com maior conforto e benefícios para os participantes”, afirma Paulo Rodrigues, organizador da prova e sócio da Sun Lazer e Eventos.

Retirada de kits e estrutura para os atletas

Os corredores poderão retirar seus kits nos dias 21 e 22 de fevereiro, das 10h às 18h. Para isso, é necessário apresentar um documento oficial com foto e o comprovante de inscrição. O Circuito CPN também está preparado para garantir o bem-estar dos atletas durante as provas. Sabemos que o calor intenso é uma característica da cidade de Niterói, e por isso, haverá diversos pontos de hidratação ao longo do percurso, permitindo que os participantes possam correr com segurança e tranquilidade. O evento promete marcar o calendário esportivo da cidade, unindo esporte, cultura e qualidade de vida.