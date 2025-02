Niterói: iniciativa da Prefeitura de disponibilizar água gratuita para a população é uma parceria com a Águas de Niterói - Luciana Carneiro

Publicado 18/02/2025 15:31

Niterói - O prefeito Rodrigo Neves anunciou nesta terça-feira (18) a instalação de pontos de hidratação devido ao calor extremo que afeta a cidade, com temperaturas que chegam a 42,2 ºC, a mais alta registrada no país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A iniciativa da Prefeitura de Niterói de disponibilizar água gratuita para a população é uma parceria com a Águas de Niterói. Foram instalados hoje bebedouros em três pontos do Centro da cidade (Praça Arariboia, Terminal Sul e Terminal João Goulart) e no Horto do Fonseca. Nos próximos dias, serão instalados pontos de hidratação também no Campo de São Bento e no Largo da Batalha.

“A gente está sofrendo uma onda de calor, que é efeito dessas mudanças climáticas que muita gente não acredita. É um período de calor intenso, atípico, que estamos vivendo essa semana no Brasil, no Rio, e especialmente em Niterói. Esses pontos de hidratação para as pessoas beberem água so importantes para manter a hidratação e evitar problemas de saúde”, destacou Rodrigo Neves.

Preocupado com a onda de calor, o prefeito também determinou a mudança no horário de trabalho dos garis da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e de funcionários da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). Os colaboradores que atuam em funções que exijam esforço físico não trabalharão nas ruas das 11h às 17h. Eles vão atuar em horários alternativos, como manhã e noite. A coleta de lixo não sofrerá alteração. A medida começa a valer a partir desta quarta-feira (19) e segue até sexta-feira (21). “Todos os colaboradores da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, a Clin, e também da Secretaria de Conservação vão ser liberados das atividades de rua das 11h e 17h. As gerências das diversas unidades vão orientar o trabalho para esta quarta, quinta e sexta-feira", disse o prefeito.



Decreto das bermudas - Desde o dia 22 de janeiro, todos os servidores municipais, motoristas de táxis, ônibus, vans e kombis credenciadas, estão autorizados a utilizar bermudões e bermudas na altura do joelho até o dia 10 de abril. A medida visa proporcionar maior conforto aos trabalhadores durante o período de calor intenso.