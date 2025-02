Clube do Vinho Só Para Elas: autógrafos com André Diniz - Divulgação

Clube do Vinho Só Para Elas: autógrafos com André Diniz

Publicado 18/02/2025 15:15

Niterói - Para mostrar que a felicidade pode estar sempre ao nosso lado, a nova edição do Clube do Vinho – Só Para Elas tem um convite pré-folia, com o tema "Carnaval de alma leve: liberte sua alegria interior".

O encontro será na segunda-feira (24), às 19h30, e receberá a consultora de emoções Elisa Almeida e a expert em mega-hair de luxo Karllen Pireda, no Olimpo, em Charitas. O escritor André Diniz também foi convidado para autografar a edição ampliada de “Noel, um perfil biográfico”, colocando mais samba na noite. A produção do Clube pede que as pessoas usem as melhores fantasias no evento.



Elisa Almeida conta que atuava no mercado da beleza por dez anos, quando começou a perceber uma demanda emocional fragilizada das clientes e buscou outros caminhos para seguir o seu propósito. Hoje, ela se apresenta como consultora de emoções e empresária, trabalhando a premissa do cuidado de dentro para fora. Focando nos estudos da alma para trazer mais leveza nos atendimentos, Elisa diz que atua como terapeuta integrativa, aplicando métodos de cura espiritual e mental, com técnicas de microfisioterapia para dores físicas e emocionais.



Karllen Pireda é uma cabeleireira com 12 anos de experiência, especializada em mega-hair, em extensão de luxo. CEO da K’Sensory Beauty, com uma carreira bem sucedida no ramo da beleza, Karllen decidiu expandir horizontes e está prestes a se formar como nutricionista. Segundo ela, o objetivo é unir as áreas de atuação, com um serviço que combine cuidados estéticos e orientação nutricional, oferecendo para as clientes uma experiência onde a beleza exterior é complementada pelo bem-estar interno, resultando em uma transformação verdadeira.



Além das especialistas e do autor André Diniz com a história de Noel Rosa, a próxima edição do Clube terá como atrações a música do saxofonista Rafael Gomes e o menu do Olimpo incluso. As reservas para o encontro podem ser feitas através do WhatsApp (21) 99956-5000.