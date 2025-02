Niterói: Governo do Estado e Prefeitura unidos pela segurança pública - Divulgação

Niterói: Governo do Estado e Prefeitura unidos pela segurança públicaDivulgação

Publicado 18/02/2025 12:59

Niterói - A Polícia Militar do Rio, em parceria com a Prefeitura de Niterói, realiza uma ação conjunta para recuperar espaços públicos antes ocupados por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. A operação envolve policiamento 24 horas por dia e abordagem social conduzida por equipes multidisciplinares.

"Estamos trabalhando para devolver a ordem e manter a segurança da população. A presença da PM é essencial para impedir a ocupação irregular desses espaços e garantir um ambiente mais seguro para todos", declarou o governador Cláudio Castro.

Policiais do 12º BPM (Niterói) e do PROEIS (Programa Estadual de Integração de Segurança) realizam ações preventivas e reforçam o patrulhamento, também 24 horas por dia, na Alameda São Boaventura, no Fonseca; e na Praça da República, no Centro. A ação também ocorrerá na Praça do Rink, na área central da cidade. A Prefeitura de Niterói atua com equipes de assistência social para oferecer suporte às pessoas abordadas.

Operação Antifurto

Além da retomada dos espaços públicos, o 12º BPM também intensificou a Operação Antifurto, voltada para coibir furtos e roubos em comércios, residências e a subtração de fios de energia. A operação ocorre diariamente em pontos estratégicos de Niterói, incluindo o Centro, Fonseca, Bairro de Fátima, Icaraí e Santa Rosa.