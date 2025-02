Niterói: o filme mostra a importância da cena musical nos rumos da política e do movimento negro no período de redemocratização - Divulgação

Niterói: o filme mostra a importância da cena musical nos rumos da política e do movimento negro no período de redemocratizaçãoDivulgação

Publicado 18/02/2025 06:46

Niterói - Dia 20 de fevereiro, o Cineclube Paulo Freire promove uma sessão gratuita do filme ‘Black Rio! Black Power!’ (2023), do diretor Emílio Domingos que participará de um debate no final da projeção. A exibição acontece no Cine Arte UFF em Niterói às 16h40.

O documentário, que fez parte da programação de 24 festivais nacionais e internacionais e conquistou oito prêmios, iniciou sua trajetória no Festival do Rio 2023, onde recebeu Menção Honrosa do Júri Oficial. Ele aborda a influência do movimento Black Rio na cultura, na sociedade e nos processos de luta por justiça racial no Rio de Janeiro e no Brasil das décadas de 1970 e 1980. A obra conta com a participação de Dom Filó, Carlos Dafé, Carlos Alberto Medeiros, Virgilane Dutra e Rômulo Costa.

O filme mostra a importância da cena musical nos rumos da política e do movimento negro no período de redemocratização, influenciando gêneros como o hip-hop e o funk, e o impacto nas novas gerações do orgulho negro e da valorização estética difundidos pelo Black Rio há 50 anos.

Cineclube Paulo Freire

Fundado em 2014 por estudantes do curso de Cinema-Licenciatura da Universidade Federal Fluminense, o Cineclube Paulo Freire nasceu com a missão de formar uma cultura cinematográfica entre os jovens. O projeto conta com uma curadoria especializada em cinema educativo, que seleciona filmes com pautas inclusivas e temáticas relevantes para a formação de jovens como cidadãos. As sessões acontecem em espaços educacionais e também no Cine Arte UFF, e são sempre seguidas de debates. Esse formato valoriza a escola como um ambiente capaz de promover eventos culturais e discussões que transcendem o currículo tradicional.

O cineclubismo, segundo Lucas Reis, um dos curadores do cineclube, é uma prática que enriquece a experiência cinematográfica. “O cinema só acontece de forma coletiva. As discussões após as sessões são indispensáveis, pois transformam o ato de assistir a um filme em uma atividade reflexiva e educativa. E para o Cineclube Paulo Freire, a reflexão sobre os filmes é indispensável para o trabalho”, conclui.

O Cine Clube Paulo Freire é uma produção do coletivo Aeroplano - Cinema e Educação. A mostra foi contemplada pela chamada pública de Fomentão - SMC 01/2023 e conta com patrocínio da Secretaria Municipal das Culturas- SMC de Niterói.

Serviço: Filme ‘Black Rio!, Black Power’ (2023), dia 20 de fevereiro, às 16h40, no Cine Arte UFF (Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí – Niterói). Duração: 75 min. Após a sessão haverá um debate com o diretor do filme Emílio Domingos. Entrada franca.