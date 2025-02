André Bento e Paulo Bagueira: esforço coletivo para imprimir qualidade ao Carnaval Niterói 2025 - Divulgação/Neltur

André Bento e Paulo Bagueira: esforço coletivo para imprimir qualidade ao Carnaval Niterói 2025Divulgação/Neltur

Publicado 15/02/2025 11:47

Niterói - O Presidente da Neltur, André Bento, liderou reunião sobre alinhamento e detalhamento da organização dos Desfiles do Carnaval Niterói 2025. Este ano a grande novidade é que a Passarela do Samba terá um sistema de iluminação com efeitos cênicos especiais (como o sistema da Marquês de Sapucaí) na área dos Desfiles, programados para o próximo final de semana, dias 21 e 22 deste mês (sexta e sábado), a partir das 19h, no Caminho Niemeyer, com entrada franca.

A Corte Momesca de Niterói e os blocos Não É Não (CODIM - Coordenadoria de Políticas Públicas Para as Mulheres) farão a abertura da Passarela do Samba. Marcaram presença na reunião, na manhã desta sexta-feira (14/2), no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Caminho Niemeyer, mais de 25 representantes de Secretarias e instituições envolvidas na organização do Carnaval Niterói 2025.



Todos fizeram suas ponderações, no intuito de ordenar toda a área do Desfile e o seu entorno, debatendo sobre, entrada e saída dos carros alegóricos, segurança, serão distribuídos preservativos e na entrada, quem estiver com criança, a mesma será identificada com uma pulseira, visando facilitar sua localização num caso de eventualmente se perder no local. O Conselho Tutelar manterá um profissional de plantão nos dias dos Desfiles, os profissionais ficarão em duas tendas preparadas especialmente para receberem crianças perdidas de seus acompanhantes.



É muito importante que os foliões se dirijam às arquibancadas sem levar nenhum tipo de material cortante e podem levar copos descartáveis, pois haverá ponto de distribuição de água potável. É importante que o público utilize o transporte público também, o local é estratégico e o Terminal João Goulart, é bem próximo ao Caminho Niemeyer.



O Presidente da Neltur, André Bento, fez questão de explicar e ouvir cada participante da reunião, realizando um alinhamento decisivo nesta semana que antecede os Desfiles das Escolas de Samba, na Passarela do Samba, no Caminho Niemeyer. “Acabamos agora de reunir todos os envolvidos na organização dos Desfiles, dos dias 21 e 22 de Fevereiro, quando estaremos aqui no Caminho Niemeyer, com sua área para os Desfiles toda preparada para essas agremiações, quando, a partir das 19h, os Grupos B e C desfilarão e, no sábado, os Grupos A e o de Avaliação, dando oportunidade para mais agremiações comporem os Grupos das Associações de Samba da cidade. Teremos uma iluminação cênica toda especial este ano, pontos de hidratação com distribuição gratuita de água, pontos de distribuição de pulseiras de identificação para as crianças. Nossa expectativa é das melhores, pois mais um ano os Desfiles serão aqui na Passarela do Samba, do Caminho Niemeyer, esse equipamento turístico belíssimo de nossa cidade, um atrativo fantástico, projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. O local é muito propício, pois o acesso é fácil, podendo ser feito pelas barcas, utilizando o transporte do Terminal João Goulart. O Carnaval cresce a cada ano, sob a orientação do Prefeito Rodrigo Neves a gente planeja de forma mais intensificada cada detalhamento da organização em todos seus aspectos, com a participação de nosso Secretário de Governo, Paulo Bagueira – Presidente da Comissão do Carnaval de Niterói -, com isso nossa expectativa é de entregar um Carnaval à cidade mais lindo, organizado, com segurança, esperando que os foliões se divirtam muito, pensando que este ano teremos um Carnaval ainda melhor do que o do ano passado e o do próximo ano, ainda será melhor, assim seguimos, sempre nos aprimorando, evoluindo mais a cada ano e a gente fica muito satisfeito”, concluiu Bento.



Paulo Bagueira está muito animado com o processo de organização do Carnaval de Niterói que tem um governo que acredita e incentiva muito a cultura popular da cidade. “Estou muito animado com todo nosso trabalho, nosso governo acredita na cultura popular e este ano o Carnaval será o melhor, mas já sabemos que daqui pra frente ele crescerá ainda mais, ficando mais belo o espetáculo com o passar dos anos. Quando a gente modifica a data do Carnaval da cidade isso incentiva o turismo da cidade, parando assim com aquela disputa com o Carnaval do Rio. Nosso Carnaval será o segundo melhor do Brasil, já foi consagrado assim, numa das falas do escritor Jorge Amado que declarou isso um dia, e a gente está chegando lá. Quando a gente tirou os Desfiles de Carnaval da Rua da Conceição e trouxemos para o Caminho Niemeyer já foi um diferencial significativo, aqui a gente está muito próximo de uma estrutura ainda melhor e vamos fazer, queremos acabar com as curvas do trajeto de hoje, nossos planos e que os Desfiles aconteçam percorrendo em linha reta. O que a gente via lá atrás na Rua da Conceição e o que vemos hoje no Caminho Niemeyer é um chamariz para os turistas, temos a participação do povo que chega aqui, sem nenhuma diferenciação de classe, raça, olhando aqui as agremiações e seus belos desfiles, com a Neltur tomando conta de todos os detalhes, acho que a nossa tendência e ter resultados ainda mais positivos, pra frente cada vez mais a nossa cultura popular brasileira”, destacou Bagueira.

Alexandre Oliveira – Coordenador dos Desfiles das Escolas de Samba de Niterói, elogia o trabalho da Neltur em prol da valorização e toda a organização da maior festa popular da cidade. “A Neltur, como todas as Secretarias e instituições envolvidas no Carnaval, estão de parabéns e tudo o que está sendo feito, como esta reunião hoje, que é o resultado de uma estruturação que só melhora a cada ano. As Escolas de Samba niteroienses estão participando de todo esse processo, se envolvendo, participando das capacitações, Workshops, enfim, todos caminhando juntos num mesmo propósito que é elevar cada vez mais o nível dos Desfiles das agremiações de Niterói”, afirmou Alexandre.

Saúde - Haverá Posto Médico dispondo de três ambulâncias e UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Móvel.

Segurança - O 12º Batalhão de Polícia estará com seu efetivo a postos garantindo a segurança de toda a área central da cidade, tanto nas proximidades da área dos Desfiles, como em todo seu entorno. Terão 4 torres de observação, estrategicamente posicionadas.

Trânsito - A NitTrans manterá dez carros de reboque, além de Agentes de Trânsito trabalhando em pontos importantes onde haverão interdições, ficando espalhados não só nas proximidades da Passarela do Samba, mas também por todas as ruas do entorno no Centro.

Corpo de Bombeiros - A Corporação terá oficiais de plantão dentro da área do Desfile para quaisquer atendimentos necessários.

Companhia de Limpeza de Niterói - A empresa de limpeza urbana, como em todos os anos, manterá uma equipe de trabalho para a limpeza da Passarela do Samba, do início ao término dos Desfiles, nos dois dias.



O local terá duas praças de alimentação. O Caminho Niemeyer localiza-se na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n Centro - Niterói - RJ -Brasil.