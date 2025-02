Morro do Santo Inácio: fogo se alastra na região - Divulgação

Publicado 17/02/2025 18:46

Niterói - O fogo no Morro Santo Inácio, que faz parte da Serra da Tiririca, ainda não foi controlado até hoje, dia 17/2, às 18 30h.

As labaredas de fogo destruindo parte do Morro tem provocado uma série de denúncias de moradores dos arredores -- com o fogo e a fumaça que chega às casas próximas.

A Guarnição de Bombeiros de Charitas foi acionada, mas pelas chamas que se multiplicam em vários pontos do bairro São Francisco, e o problema não foi resolvido.