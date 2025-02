Marcelo Freixo: visita à Neltur nesta segunda-feira - Divulgação

Publicado 17/02/2025 15:47

Niterói - Numa visita histórica, o Presidente da Embratur (Agência Brasileira de Turismo Internacional), Marcelo Freixo, esteve pela manhã (17/2), em Niterói, sendo recebido pelo Presidente da Neltur, – Niterói Empresa de Lazer e Turismo-, André Bento, em seu gabinete, na sede da empresa em São Francisco, quando trataram de vários assuntos, mas o principal objetivo do encontro foi consolidar e ampliar parcerias entre as duas instituições para consolidar e ampliar Niterói como um dos principais polos de turismo receptivo do Estado do Rio de Janeiro como modelo de cidade inteligente no radar internacional de turismo.

Destaca–se este encontro porque pela primeira vez, um presidente da Embratur, no caso Marcelo Freixo, visita a sede da Niterói Empresa de Turismo e Lazer.

Para Marcelo Freixo, a Neltur atualmente é uma expressão muito importante do potencial que Niterói tem e a Embratur é responsável pela promoção de destinos do Brasil no mundo e a gente quer promover Niterói.

“Aqui tem sol, praia, esportes náuticos, Ecoturismo, arquitetura, pode ser um modelo de cidade inteligente, com tecnologia e turismo atuando junto, pode atrair muitos turistas internacionais pra cá e a gente vai trabalhar junto. Parabéns André!”, ressaltou Freixo.

André Bento destacou a honra em receber a visita de Marcelo Freixo, em seu gabinete e a relevância da parceria da Embratur com a Prefeitura de Niterói, através da Neltur.

“Sabemos o quanto é importante essa parceria com a Agência, que divulga Niterói e seu potencial no turismo para o mundo, estimulando a vinda de mais turistas internacionais à cidade. “Este trabalho da Embratur é uma grande parceria na internacionalização desse destino. Presidente Marcelo Freixo, muito obrigado por sua presença e temos muito para fazermos juntos”, agradeceu Bento.

Presentes no encontro, o Assessor Especial da Prefeitura de Niterói, Bráz Colombo e outras autoridades.