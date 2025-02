Niterói: Oficina das Minas coloca o bloco na rua em Icaraí - Divulgação

Publicado 18/02/2025 07:01

Niterói - O bloco Oficina das Minas, formado por mulheres, vai colocar o bloco na rua no dia 23 de fevereiro. Com mais de 200 mulheres na bateria, conta com pernaltas e traz uma Musa do Bloco como destaque, que irá conduzir o cortejo formado por mulheres de todas as idades, desfilando beleza, alegria e muita musicalidade. O bloco convoca os foliões da cidade para curtir esta festa que coloca as mulheres como protagonistas na maior festa popular do país. A concentração acontece às 9h da manhã na Praça Getúlio Vargas, na Praia de Icaraí, e, às 10h30, faz um desfile cantando e batucando muito samba até o Campo de São Bento.

Idealizado pela produtora cultural Camille Siston, presidente do Instituto Oficina das Minas, o Bloco integra o calendário de carnaval do Governo do Estado do Rio de janeiro e esta aprovado e no edital "Bloco nas Ruas RJ 3", lançado em 2024 pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ), e tem o objetivo de destacar a presença de mulheres nos espaços, rompendo com a prática do machismo. Sendo este o objetivo principal do projeto social Oficina das Minas, que acontece desde 2023 na cidade de Niterói.

A proposta de fazer do projeto social um bloco faz parte da iniciativa de manter a tradição cultural da maior festa nacional, integrando as mulheres como protagonistas da festa. O repertório é formado por sambas composto por Beth Carvalho, Leci Brandão, Clara Nunes, Alcione, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, entre muitos outros sambas épicos, além de cantar marchinhas de carnaval, samba enredo e músicas populares.

Com direção musical de Dayse do Banjo, pioneira na harmonia em desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro e São Paulo, o bloco coloca à frente da bateria a percussionista Mari Araújo e Suellen Fonseca.

Serviço:

Bloco Oficina das Minas

Data de desfile: 23 de fevereiro de 2025

Concentração: Praça Getúlio Vargas (Praia de Icaraí)

Horário: 9h

Cortejo: Saída 10h30, sentido Campo de São bento.

Idealizadora e Produtora Executiva: Camille Siston