Niterói: Nudec em ação na cidade Arquivo

Publicado 18/02/2025 13:08

Niterói - A Prefeitura está atuando para minimizar o impacto que os dias de calor extremo trazem para a população. Nesta terça-feira (18), várias ações estão acontecendo na cidade. As equipes da Defesa Civil e da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói estão trabalhando, desde a tarde de segunda-feira (17), em apoio ao Corpo de Bombeiros no combate à focos de incêndio em vegetação na cidade, inclusive com envio de caminhões-pipa para reforçar o enfrentamento ao fogo.

Com a previsão da permanência do cenário de altas temperaturas e baixa umidade, a Defesa Civil de Niterói vem intensificando as rondas preventivas de incêndio. Nesta terça-feira (18), equipes compostas pelos agentes da Defesa Civil, lideranças comunitárias e voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (Nudecs) estão mobilizadas em rondas preventivas nas localidades: Penha, Santo Inácio, Eucalipto (Horto do Fonseca) e Garganta (Africano e União). A vice-prefeita e secretária do Clima, Defesa Civil e Resiliência de Niterói, Isabel Swan, está realizando monitoramento direto das ações.

“Niterói vai receber apoio de guarnições de outras cidades para reforçar o combate ao fogo. O tempo seco prolongado tem favorecido a propagação das chamas e a cidade está em risco muito alto de fogo em vegetação. Agradecemos o trabalho das equipes empenhadas em combater o fogo e pedimos que todos façam a sua parte não colocando fogo em lixo ou próximo à vegetação”, pontuou Isabel.

A Prefeitura de Niterói enviou caminhões-pipas da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da parceira Águas de Niterói que estão posicionados nos quartéis do Centro, de Charitas e de Itaipu para apoio nas ações de combate ao fogo. Uma equipe que conta com apoio da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal está atuando nas imediações do Parnit, no Parque da Cidade, que estão com as atividades temporariamente, fechadas.

Em 2014, o município instituiu o programa Niterói Contra Queimadas. Essa iniciativa, que tem como uma das atividades mais importantes a formação de voluntários treinados pela Defesa Civil para realizar o monitoramento preventivo de focos de incêndios, dá importante suporte às equipes de combate do Corpo de Bombeiros e da Guarda Ambiental. Atualmente, o Nudec Queimadas conta com mais de 600 voluntários.

Durante os dias de muito calor, a Defesa Civil alerta para os seguintes cuidados: evitar exercícios físicos ao ar livre até as 17h; umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água; sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol e em áreas com vegetação, além de consumir bastante água.



Principais orientações para evitar propagação do fogo:



Não queime lixo e não deixe que outras pessoas façam o mesmo. A queima urbana é prática proibida por diversas leis e o infrator pode responder a processo na justiça, podendo ser multado e até preso;



Não solte balões, pois eles podem cair sobre residências, ferindo pessoas. Quando caem nas matas provocam queimadas que destroem toda vegetação e a vida animal que ali vive. Além de constituir crime ambiental, segundo a lei federal 9.605/98, que determina a detenção de um a três anos ou pagamento de multa para quem solta, fabrica, transporta e vende balões, essa prática é extremamente nociva ao meio ambiente e à população; Não jogue ponta de cigarro aceso próximo à vegetação; Algumas práticas religiosas utilizam velas ou materiais que podem provocar um princípio de incêndio no ambiente. Sendo assim, assegure-se quanto ao risco no local e evite a propagação de incêndios. Em caso de incêndios em residências, empresas, estruturas e em vegetação, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros através do número 193.



Previsão do tempo

De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, entre esta terça-feira (18/02) e a quinta-feira (20/02), o tempo permanece estável em Niterói, devido à atuação de um sistema de alta pressão. Desta forma, o céu estará predominantemente claro, os ventos estarão fracos a moderados e não há previsão de chuva. As temperaturas permanecerão elevadas e há previsão de baixa umidade relativa do ar (20 - 30%), no período da tarde.