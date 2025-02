Niterói: Orquestra da Grota faz apresentação gratuita domingo em Piratininga - Daniella Anatalício

Niterói: Orquestra da Grota faz apresentação gratuita domingo em Piratininga Daniella Anatalício

Publicado 18/02/2025 15:23

Niterói - A Orquestra da Grota abre sua Temporada 2025 em clima de Carnaval. Nesse domingo (23/02), às 10h, um concerto especial no Centro Eco Cultural Sueli Pontes, junto à Lagoa de Piratininga, apresenta uma coletânea de marchinhas, frevos e clássicos do axé-music, com arranjos feitos especialmente para o grupo.

A entrada é gratuita, e quem quiser pode ir fantasiado para já entrar no ritmo da folia, ao som de músicas como Alalaô, Mamãe eu Quero, Abre Alas, Bandeira Branca, Cabelo de Fogo, e País Tropical. Nessa apresentação especial, a Grota vai conduzir o público por uma viagem sonora que celebra uma das maiores festas populares do Brasil. A garotada é muito bem-vinda.nA regência é de Gustavo Fernandes, maestro titular da Orquestra da Grota.

O Centro Eco Cultural Sueli Pontes fica na Avenida Celso Kelly, 378, em Piratininga - Niterói.



Grota faz 30 anos - A Orquestra da Grota é composta por 23 músicos profissionais formados pelo Espaço Cultural da Grota, e vai celebrar 30 anos em 2025. Com um currículo de apresentações pelo Brasil, Estados Unidos e Europa, o grupo tem como uma de suas marcas a diversidade, interpretando desde clássicos da música erudita até ícones do pop e da Música Popular Brasileira. O Espaço Cultural da Grota tem o patrocínio da Wilson Sons, Caixa Capitalização e Hayasa, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e realização do Ministério da Cultura.