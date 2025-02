Rodrigo Neves: Prefeito fez vistoria nas obras da Concha Acústica - Luciana Carneiro

Publicado 18/02/2025 19:30

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, realizou uma vistoria, na manhã desta terça-feira (18), nas obras do novo Parque Poliesportivo da Concha Acústica, na região central da cidade. O equipamento terá capacidade para 2.600 pessoas e poderá receber jogos nacionais e internacionais de vôlei, basquete, handebol e futsal, além de eventos culturais.

“Esse projeto foi idealizado no meu segundo mandato e iniciado no governo do prefeito Axel. Agora nós estamos acelerando para entregar essa arena multiuso, que foi projetada para receber grandes eventos nacionais, internacionais de esportes e também de cultura e de música. Vai ser a primeira arena indoor, às margens da Baía de Guanabara, contribuindo para revitalizar o Centro de Niterói. Eu agradeço a todos os colaboradores que estão atuando para que essa obra seja entregue no fim deste ano”, disse o prefeito informando que a inauguração será no dia 22 de novembro, aniversário de 452 anos da cidade de Niterói.

A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) segue com a segunda etapa das obras do Parque Poliesportivo da Concha Acústica. Atualmente, as equipes trabalham na montagem das treliças que compõem a estrutura principal do ginásio poliesportivo, além da execução da alvenaria interna, acessos às arquibancadas e concretagem das lajes dos níveis 1 e 2. Parte das arquibancadas já foi concretada. No mesmo espaço, a construção da pista de caminhada encontra-se em fase final, com 95% das obras concluídas. Sua finalização está atrelada à conclusão do primeiro nível do ginásio. Já as obras de reforma do palco, que fazia parte da antiga Concha Acústica, foram totalmente finalizadas, incluindo a modernização das salas administrativas, garantindo que o local continue apto a receber shows e eventos. O vestiário localizado atrás do campo de futebol com grama sintética também foi entregue.

Com um investimento de R$ 97,6 milhões, as intervenções no Parque Poliesportivo contemplam ainda melhorias no paisagismo e a criação de bosques distribuídos pelo espaço. A primeira fase do projeto foi concluída em 2023 com a entrega de um campo de futebol com grama sintética, quadra poliesportiva, além de quadras de tênis e vôlei de praia.