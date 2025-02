Administração Regional de Icaraí e Adjacências: sob a responsabilidade de Raphael Costa - Divulgação

Publicado 18/02/2025 17:36 | Atualizado 18/02/2025 17:47

Niterói - O vereador Raphael Costa assume, nesta quarta-feira (19), o cargo de subprefeito da Administração Regional de Icaraí, que abrange os bairros de Icaraí, Jardim Icaraí e parte de Vital Brasil e Santa Rosa. A região, a mais populosa de Niterói, conta com quase 100 mil habitantes. A Câmara Municipal publicou hoje, terça-feira, a licença do parlamentar para que ele possa exercer a nova função.

O cargo faz referência à importância da região, que tem uma dinâmica própria e grande relevância para a cidade. Já foi ocupado por figuras conhecidas da política niteroiense, como o saudoso Eduardo Travassos, e o atual secretário executivo Felipe Peixoto. “O papel da Administração Regional é aproximar o poder público do cidadão, ouvir suas necessidades e garantir que as demandas sejam atendidas com rapidez e eficiência”, destacou Raphael Costa.

No primeiro dia de gestão a agenda inclui visita à Favela da Coréia, localizada na Avenida Ary Parreiras. O objetivo é conhecer de perto as demandas da comunidade e iniciar um diálogo direto com os moradores. Entre as prioridades da nova administração estão:

•Projeto Regional Itinerante: estrutura móvel que percorrerá diferentes pontos da região para receber as demandas da população de forma mais acessível.

•Projeto Bairro Mais Verde: plantio de árvores nativas escolhidas para evitar danos às calçadas e à fiação elétrica.

•Fiscalização de motos barulhentas: ação para coibir o ruído excessivo e garantir mais tranquilidade aos moradores.

•Reforço na zeladoria urbana: intensificação dos serviços de limpeza, conservação e manutenção das ruas, calçadas, praças espaços públicos.